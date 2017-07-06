новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко на встрече с делегацией Конгресса США: мы готовы выслушивать любые предложения, замечания, даже критику

06.07.2017 - 14:41

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с группой американских конгрессменов из состава самой многочисленной делегации 26-летней сессии Парламентской сессии ОБСЕ. От США в важнейшем международном мероприятии участвуют 35 человек. Такой интерес нельзя назвать случайным, подчеркнул Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конгресс Соединенных Штатов не только уделяет большое внимание вопросам работы Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но, наверное, проявляет интерес к нашей стране. Руководство вашего государства после ноябрьских выборов прошлого года ожидаемо сосредоточилось на внутренних делах страны – прежде всего, на экономике, социальной сфере. Это естественно, это задача любого президента. Тем не менее, внешняя политика новой администрации постепенно обретает определенную форму. Я полагаю, в скором времени будут сформулированы внешнеполитические подходы и Вашингтона к Беларуси. В данном контексте визит столь представительной делегации Соединенных Штатов приобретает особое значение. Он позволит откровенно обсудить насущные вопросы наших взаимоотношений.

Мы готовы выслушивать любые предложения, замечания, даже критику. Аргументированную критику с вашей стороны. Мы также весьма откровенны будем в своей позиции в отношении Соединенных Штатов Америки.

У нас много общих вопросов. Это и обеспечение глобальной региональной безопасности, предотвращение незаконного транзита ядерных материалов, борьба с преступлениями в сфере высоких технологий, взаимодействие в области науки, культуры и другие.

Необходимо в конструктивном ключе продолжать вести начатый с американской страной диалог по чувствительным темам. Время показало, что это эффективный механизм сближения позиций, устранения существующих между нашими странами разногласий.

Мы должны продвигаться вперед: от взаимных претензий и требований к активному сотрудничеству. Следует научиться воспринимать происходящее в наших странах в широком региональном и глобальном контекстах. Конечно, это непросто делать, но мы должны ставить перед собой именно конструктивные цели.

Александр Лукашенко на встрече с делегацией Конгресса США: мы готовы выслушивать любые предложения, замечания, даже критику

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сенатор Конгресса США: очень важная часть нашей внешней политики – взаимоотношения с Беларусью
Сенатор Конгресса США: очень важная часть нашей внешней политики – взаимоотношения с Беларусью
Визы
Рассмотрение заявлений, если визы истекли менее года назад: посольство США в Минске объявило о новшествах
ЦИК Беларуси
Председатель ЦИК встретилась с временным поверенным в делах США в Беларуси и руководителем представительства ЕС
От экономики и инвестиций до военной сферы и культуры: дипломатическим отношениям Беларуси и США – 25 лет
От экономики и инвестиций до военной сферы и культуры: дипломатическим отношениям Беларуси и США – 25 лет
Победа Трампа – в какой-то степени, победа Беларуси: политолог Моргулис отвечает на «Простые вопросы»
Беларусь и США готовы к переходу на более высокий уровень в деловых отношениях
Беларусь и США готовы к переходу на более высокий уровень в деловых отношениях
Беларусь и США активизируют сотрудничество в сферах финансов и инвестиций, высоких технологий, сельского хозяйства и энергетики
Беларусь и США активизируют сотрудничество в сферах финансов и инвестиций, высоких технологий, сельского хозяйства и энергетики
Брижит Бринк сообщила, что в США отметили прогресс в белорусских выборах
Брижит Бринк сообщила, что в США отметили прогресс в белорусских выборах
Все новости по теме Беларусь-США
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru