новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко: «Надо до конца 18-го года закончить строительство и модернизацию старых молочно-товарных комплексов

22.08.2017 - 13:56

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание с руководителями экономического блока страны. Сегодня, 22 августа, во Дворце Независимости подвели социально-экономические итоги полугодия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в стране – важный период для обеспечения продовольственной безопасности – уборка зерновых. Президент потребовал обойтись без инсинуаций и сарказма. Будет хлеб – будет достаток. Среди тем совещания – строительство хранилищ для кормов скота и молочно-товарных комплексов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это величайшее наше достижение, что мы в свое время вовремя схватились за эти молочно-товарные комплексы. Ну, некоторые в правительстве у нас считают, что тратить деньги (да и в Национальном банке так думают) на какие-то фермы – это дело десятистепенной важности, и не нужно это делать. Это всё убытки. Так вот если бы этого не было, сегодня бы и сельское хозяйство отсутствовало в стране.

Молоко сегодня рентабельно и в целом, в основном, на молочно-товарных комплексах, которые модернизированы и отстроены, высочайшее качество молочного сырья, из которого мы производим шикарную продукцию, которая сегодня пользуется спросом во всем мире. Да и насытили свой рынок. И это деньги.

Надо до конца 18-го года закончить строительство и модернизацию старых молочно-товарных комплексов – там, где мы запланировали – и обеспечить их качественными кормами.

Президент еще раз обратил внимание на создание новых моделей отечественных комбайнов. В Беларуси должна появиться собственная техника, лучше мировых аналогов, а на Минском моторном освоить выпуск необходимых двигателей. Сейчас отечественные конструкторы должны создать современную машину. Этот вопрос на личном контроле Президента.     

Александр Лукашенко: «Надо до конца 18-го года закончить строительство и модернизацию старых молочно-товарных комплексов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Репортаж из Литвы. Как выращивают хлеб в потомственной семье фермеров
Репортаж из Литвы. Как выращивают хлеб в потомственной семье фермеров
Для освобождения места на складе одно из хозяйств в Свислочском районе уничтожило 45 т зерна, собранного в 2015 году
Для освобождения места на складе одно из хозяйств в Свислочском районе уничтожило 45 т зерна, собранного в 2015 году
О начале дойки оповещает попугай: как работают на молочно-товарном комплексе «Вязанка»
На агрокомбинате «Дзержинский» разработали технологию хранения кормов, которая позволяет увеличить
На агрокомбинате «Дзержинский» разработали технологию хранения кормов, которая позволяет увеличить надои
«За такой товар не стыдно попросить и хорошую цену»: как клубничный сезон год кормит
«За такой товар не стыдно попросить и хорошую цену»: как клубничный сезон год кормит
Мы не могли отремонтировать косилки, не хватает денег: почему в Чечерском районе пропадает корм для скота
Мы не могли отремонтировать косилки, не хватает денег: почему в Чечерском районе пропадает корм для скота
Беларусь как фактор продовольственной безопасности в регионе: в Минске прошел форум ФАО
Беларусь как фактор продовольственной безопасности в регионе: в Минске прошел форум ФАО
Минская область должна собрать в 2017 году более 8 миллионов тонн трав
Минская область должна собрать в 2017 году более 8 миллионов тонн трав
Все новости по теме Сельское хозяйство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru