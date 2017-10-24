новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко: надо выработать нормальную форму в работе с обращениями граждан

24.10.2017 - 13:30

Новости Беларуси. Навести порядок в работе с обращениями граждан и повысить исполнительскую и трудовую дисциплину госслужащих. Президент встретился со своим политическим штабом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совещание в таком формате проходят не реже одного раз в два месяца, но при необходимости решать кадровые и организационные вопросы Александр Лукашенко потребовал чаще. Глава государства уже ставил задачу сотрудникам Администрации Президента по выработке приемлемой формулы в работе с населением.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо некую нормальную форму выработать в работе с обращениями граждан. Все тянется с советских времен: кто-то написал в Администрацию Президента или на имя Президента, кто-то жалуется на местные органы власти, а мы туда отправляем для рассмотрения эти жалобы и заявления. Поток ненужный информации, платим за это деньги, почта несет туда эти письма, потом они вам присылают обратно. А еще и фельдъегерскую связь используем недешевую. Пора этому положить конец. И я попросил, чтобы здесь были внесены конкретные предложения. Обращения граждан. Как с этими вопросами будем разбираться и как в дальнейшем будем работать.

Глава государства подчеркнул, что даже устные решения, которые принимаются на таких встречах, должны исполняться безоговорочно. А озвученные вопросы требуют безотлагательной реакции.

Александр Лукашенко: надо выработать нормальную форму в работе с обращениями граждан

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

ЖКХ, образование, предпринимательство: какие задачи Президент поставил 23 июня перед Администрацией
ЖКХ, образование, предпринимательство: какие задачи Президент поставил 23 июня перед Администрацией
Новые идеи и эффективная работа с кадрами: Александр Лукашенко поставил задачи перед Администрацией Президента
Новые идеи и эффективная работа с кадрами: Александр Лукашенко поставил задачи перед Администрацией Президента
Александр Лукашенко требует эффективно использовать энергоресурсы Беларуси
Александр Лукашенко требует эффективно использовать энергоресурсы Беларуси
Президент Беларуси принял решение о помиловании в отношении Николая Статкевича и ряда других лиц
Президент Беларуси принял решение о помиловании в отношении Николая Статкевича и ряда других лиц
Александр Лукашенко провел совещание по политическим вопросам
Александр Лукашенко провел совещание по политическим вопросам
Заседание 1 марта 2013
Александр Лукашенко раскритиковал Правительство (полная телеверсия от 1 марта)
Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь
В Министерстве информации подвели итоги работы за 2012 год
Cовещание о повышении эффективности деятельности Управделами и подчиненных ему организаций
Александр Лукашенко недоволен результатами деятельности организаций Управления делами Президента
Все новости по теме Поручения президента Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru