Александр Лукашенко: нам надо быть готовыми ко всему, вызовов в мире огромное количество

Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге 3 апреля проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств начали разговор с трагедии в питерском метро. Президент Беларуси выразил свои соболезнования и высказал слова огорчения, что их общение омрачено такими печальными событиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Владимир Владимирович, спасибо. Вы знаете мое отношение к нечужому для меня городу, вашему родному Петербургу. Я действительно с большим удовольствием сюда приезжаю. Очень жаль, конечно, очень жаль, что так случилось в эти минуты. Всегда думаешь о том, что, дай бог, чтобы этим закончилось, потому что мы сталкивались, к сожалению, в Минске с такими проблемами. И дай бог, чтобы не было хуже. Я также хочу и вам выразить свои соболезнования, родным, близким, питерцам, которые очень болезненно, остро реагируют на подобные вещи, как и вообще наши люди-славяне. Но я только что вам сказал, что спокойно нам жить никто не даст, к сожалению. Поэтому нам надо быть готовыми ко всему, вызовов в мире огромное количество. Мы не в изолированном мире живем. Мы это понимаем с вами, не первый год работаем в этих должностях. Поэтому нам надо, наверное, серьезно, кстати, это одна из тем нашего разговора сегодня, главная тема – безопасность нашего отечества, если можно так называть, я думаю, так оно и есть. И мы будем много говорить о том, как в этом мире нам жить дальше, как защитить интересы своих людей. А то, что проблемы в отношениях – они будут всегда. Но, знаете, на фоне таких событий эти проблемы просто меркнут, мы такие проблемы способны решать быстро и эффективно. Дай бог, чтобы было тихо, спокойно, и чтобы мы смогли и дальше обеспечивать нашу безопасность, безопасность наших народов.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

К сожалению, мы вынуждены начать нашу встречу с этого трагического события. Еще не ясны причины, поэтому об этом еще рано говорить. Расследование покажет.

Что касается нашей с вами встречи, то я хотел бы отметить, что в этом году у нас еще одно серьезное событие – мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. И у нас есть сегодня возможность поговорить о том, что сделано за все эти годы в плане расширения двустороннего сотрудничества, что предстоит сделать. Где у нас есть еще пока нерешенные вопросы, какие-то проблемы. Я очень рад вас видеть. Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли приглашение приехать в Петербург для обсуждения всех этих дел.