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Александр Лукашенко: нам надо реформировать Администрацию Президента

21.12.2016 - 13:54

Новости Беларуси. Начнем выпуск с кадровых решений, принятых 21 декабря главой государства. Новые лица теперь в руководстве Администрации Президента Беларуси.

Возглавила ее Наталья Кочанова – теперь уже бывший вице-премьер. Первым замом стал Максим Рыженков. До этого он занимал пост вице-президента Национального олимпийского комитета.

На встрече, которая 21 декабря прошла во Дворце Независимости, Александр Лукашенко поставил конкретные задачи по реформированию Администрации Президента, оптимизации и дебюрократизации работы всего госаппарата, взаимодействию со всей вертикалью власти.

Особое внимание поручено обратить на идеологическую и кадровую работу и отойти от бюрократической волокиты в работе с обращениями граждан, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Люди обращаются сюда, как в последнюю инстанцию. Потом – только к господу богу. И как мы работаем? Мы отправляем, как в советские времена, граждан тем, на кого они жалуются – на местные органы власти. Вот тут надо фильтровать. Если человек (вы видите это по заявлению, вы опытные люди) обращается по каким-то вопросам к нам, и только мы должны и можем решить этот вопрос, отфутболивать нельзя. Уделите этому направлению серьезное внимание. Если нужно, поменяйте там весь состав, который занимается бюрократической работой. Дебюрократизация и оптимизация, которая группа у вас там сейчас работает ответственная Администрации Президента, но мы должны показывать пример самой Администрацией Президента. И нам надо ее реформировать в том плане, что все-таки это главный штаб Президента. Президента по Конституции выведен над ветвями власти. Это вы лучше других знаете. Президенту надо работать с этими ветвями власти, мы когда-то определялись, это правильно, через помощников. Помощники Президента должны остаться только по работе с законодательной ветвью власти, по работе с судебной ветвью власти, потому что вы этим занимаетесь, но все равно нужен человек, который будет обладать напрямую от Президента полномочиями. И мне, видимо, нужен будет помощник по работе с банковским сектором.

21 декабря глава государства также назначил Андрея Павлюченко начальником Службы безопасности Президента Беларуси, который до настоящего времени работал в должности начальника управления в данной структуре.

Александр Лукашенко: нам надо реформировать Администрацию Президента

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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