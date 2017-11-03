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Александр Лукашенко направил приветствие участникам кинофестиваля «Лiстапад»

03.11.2017 - 15:35

Новости Беларуси. Минский международный кинофестиваль «Лiстапад» 3 ноября вновь закружит кинолистья. Главное культурное событие осени соберет гостей уже в 24-й раз.

До открытия форума остаются считанные часы. Приветствие участникам направил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Девиз нынешнего фестиваля – «Истина. Любовь и красота» очень хорошо отражает его почетную миссию: служить высоким моральным и эстетическим идеалам, сберегать и приумножать лучшие достижения национального и мирового кинематографа.

Кинофорум продлится до 10 ноября. Участие в фестивале примут более 160 картин. Беларусь на конкурсе будет представлена в нескольких номинациях, среди которых игровое, документальное кино и анимация. Показы пройдут на 5 площадках. По традиции открытие и закрытие фестиваля состоится в кинотеатре «Москва». Стартует киномарофон «Аритмией» работой режиссера Бориса Хлебникова. А под занавес форума ценителей кино ожидает спортивная драма из Сербии «Осенний самурай». На родине лента уже стала хитом национального кинопроката.

Александр Лукашенко направил приветствие участникам кинофестиваля «Лiстапад»

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