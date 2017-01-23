новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Италии, родным и близким погибших в отеля «Ригопьяно»

23.01.2017 - 19:30

Новости Италии. 23 человека из числа гостей итальянского отеля «Ригопьяно», погребенного лавиной, до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасательные работы на месте трагического инцидента не прекращаются с 19 января: снег обрушился на гостиницу поздно ночью 18-го, после сильного землетрясения.

К настоящему моменту удалось спасти 9 человек, 4 из которых – дети. Также обнаружены тела 6 погибших. Однако большая часть постояльцев и персонала гостиницы не найдена до сих пор.

Никаких надежд на то, что они живы, уже не остается: комнаты отеля заполнены спрессованным снегом. Тем не менее работы на месте трагедии итальянские власти сворачивать пока не планируют.

Соболезнование президенту Итальянской Республики Серджио Маттарелле, родным и близким погибших в коммуне Фариндола направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства также отметил, что в Беларуси с искренней обеспокоенностью воспринимают известия о землетрясениях и климатических катаклизмах, которые потрясают Италию, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Италии, родным и близким погибших в отеля «Ригопьяно»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Итальянские спасатели нашли живыми восьмерых постояльцев погребенного снежной лавиной отеля
«Настоящее чудо» в Италии: спасатели нашли живыми восьмерых постояльцев погребенного снежной лавиной отеля
Эта проблема нам известна как минимум с 2009, с этим придется жить дальше: итальянские власти о сходе лавины на отель
Эта проблема нам известна как минимум с 2009, с этим придется жить дальше: итальянские власти о сходе лавины на отель
Лавина накрыла отель в Италии: в здании находились около 30 постоятельцев
Лавина накрыла отель в Италии: в здании находились около 30 постоятельцев
Землетрясение в Италии попало на видео
Землетрясение в Италии попало на видео
Землетрясение в Италии
Очередное землетрясение в центральной Италии: без крова остались более 10 тысяч человек
Землетрясение в Италии
Мощное землетрясение в Италии: толчки магнитудой 7,1, травмированы несколько десятков человек
Землетрясение в Италии
Почти 700 повторных подземных толчков зарегистрировали в Италии за последние два дня после землетрясений магнитудой около 6
Прокуратура Италии возбудила уголовные дела в связи с последствиями землетрясения
Прокуратура Италии возбудила уголовные дела в связи с последствиями землетрясения
Все новости по теме Землетрясение в Италии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru