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Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву

29.06.2017 - 17:17

Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В российской столице у него запланирована обширная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В предстоящие дни Президент примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Ожидается также встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, на которой лидеры обсудят вопросы взаимодействия в интеграционных форматах и обменяются мнениями по международной повестке дня. Запланировано также участие глав государств в пленарном заседании Форума регионов.

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву

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