Александр Лукашенко: наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг, – нанести неприемлемый урон противнику
Новости Беларуси. С новейшими военными разработками Александр Лукашенко ознакомился 22 мая в Мачулищах. В рамках посещения опытно-испытательного участка Президенту доложили о развитии ракетного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства обозначил стратегические задачи в военной сфере и пояснил, зачем Беларуси ракетное вооружение. Конечно, разработка его стоит немалых средств, однако страна должна быть в состоянии защитить себя и в случае нападения нанести противнику неприемлемый урон. При этом Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что Беларусь миролюбивая страна.
В Мачулищах Президенту показали перспективные образцы вооружения. Сейчас в стране освоена сборка китайских ракет, идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 километров. Разработчики заверили главу государства, что к сентябрю должен появиться первый опытный образец.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как бы это ни было дорого, а это очень дорого, особенно в это время. Денег лишних нет ни у кого, кроме тех, кто их печатает (а потом инфляция и живут за счет всего мира). Приходится тратиться и на оборону.
Наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг, – нанести неприемлемый урон противнику. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить, и ответить достойно.
Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодня – это ракеты. Межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем этого делать. Это очень дорогостоящая вещь. Ну и нам это, в принципе, сегодня не нужно. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Ориентироваться к той войне, которая, возможно, будет против нас. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства.
Я не сбрасываю со счетов стрелковое оружие, бронетанковую технику, средства ПВО. Мы это все показали на параде.
9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия (смотреть здесь).
За опытно-испытательный участок, который посетил Президент, отвечает научно-производственное общество с ограниченной ответственностью ОКБ ТСП. Оно образовано в 2002 году и является инновационной организацией, которая ведет разработку, производство, модернизацию, реализацию, ремонт и обслуживание военной техники.
Александр Лукашенко о создании ракет: если нам Россия выкатывает неприемлемые условия, представьте, как будут вести себя другие государства
Новости Беларуси. Стратегическая задача в сфере обороны для белорусов – в случае военной агрессии в отношении нашей страны быть готовыми достойно ответить неприятелям. Об этом 22 мая заявил Главнокомандующий во время посещения опытно-испытательного участка в Мачулищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг, – нанести неприемлемый урон противнику
Александр Лукашенко ознакомился с новейшими военными разработками, прежде всего связанными с ракетостроением.
Высокоточное оружие в нашей стране стали производить не так давно. В свое время глава государства принял программу по развитию ракетостроения и сегодня ему, фактически, представили промежуточные итоги. Сейчас в стране идет работа над модернизацией уже существующих образцов техники. Наши военные собирают китайские ракеты, разрабатывают собственное вооружение, способное поражать цели на дальности до 300 километров.
Главу государства заверили, что к осени появятся опытные образцы, а некоторые разработки и вовсе до конца года планируют поставить на вооружение в нашей армии. Однако темпы производства все-таки не такие, как хотелось бы, отметил Президент. Помимо прочих есть вопросы и в юридической плоскости, во взаимодействии с партнерами и поиском полигонов для испытаний дальнобойного вооружения.
– Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Если нам Россия выкатывает неприемлемые условия, то представьте, как будут вести себя другие государства. Никто это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо поклониться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно. Если по полигонам видите, как себя ведут, то представьте…
Но меня удивляет, что не супер какое-то производство. Это не гиперзвуковые ракеты, что мы не можем создать эту ракету.
– Конечно, российский вариант был бы самым оптимальным с точки зрения логистики, но позиция известна.
– Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал. Если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету эту сделать, полигон не предоставляет – слушайте, это вопрос.
Резюмируя увиденное сегодня, Александр Лукашенко отметил: мы будем продолжать вкладывать деньги в укрепление обороноспособности и развитие производства оружия, как бы ни было трудно. Беларусь, хоть и миролюбивая страна, но должна быть готова к любым вызовам.