Александр Лукашенко назначил новых помощников в Брестской, Гродненской областях и Минске: «Направляетесь на очень ответственные участки нашей страны»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил новых помощников Президента Беларуси в Брестской, Гродненской областях и Минске.
По информации БЕЛТА, Валерий Вакульчик назначен помощником Президента Беларуси – инспектором по Брестской области. Юрий Караев назначен на соответствующую должность по Гродненской области, а Александр Барсуков – в Минске.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Публично хочу довести до всех присутствующих: мною принято кадровое решение и вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли (они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться). Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить.
Обращаясь к председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой, Александр Лукашенко поручил подготовить и усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся помощников.
Александр Лукашенко:
Потому что полномочия их будут значительно шире. Я не хочу сейчас конкретизировать их экспромтом. Мы об этом еще должны поговорить. Но традиционно остаются подбор кадров на этих направлениях, естественно, вместе с губернатором. И контроль за деятельностью кадров. Полностью. Всех кадров в области. От председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора.
Но по подбору и другим вопросам, социально-экономического развития, конечно, это очень тонкая работа. У них опыт есть. Это работа с руководителями регионов – Брестской области, Гродненской области и Минска. Поэтому контакт с губернатором – это очень тонкая работа. И я абсолютно убежден, что, имея такой опыт, они это смогут сделать.
Александр Лукашенко о новых должностях Караева и Вакульчика: «Я к вам отношусь как к своим детям, мне это решение принимать было сложно»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 29 октября произвел громкие кадровые перестановки в силовом блоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У Президента три новых помощника: Юрий Караев назначен помощником по Гродненской области, Александр Барсуков – по Минску, Валерий Вакульчик отправится в Брестскую область. Министерство внутренних дел возглавил Иван Кубраков – уже экс-начальник минской милиции.
Александр Лукашенко назначил новых помощников в Брестской, Гродненской областях и Минске: «Направляетесь на очень ответственные участки нашей страны»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается Юрия Хаджимуратовича и Валерия Павловича. Скажу откровенно, вы люди не чужие. Я к вам отношусь как к своим детям, и, конечно, мне это решение принимать было сложно – ты знаешь, мы обсуждали это. Но у меня нет более таких надежных, будем говорить откровенно, преданных и профессиональных людей.
Александр Лукашенко также заявил о необходимости выработать систему работы помощников с Президентом. По завершению встречи глава государства присвоил Юрию Караеву и Александру Барсукову специальное звание генерал-лейтенанта милиции.