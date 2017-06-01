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Александр Лукашенко: нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль

01.06.2017 - 16:41

Новости Беларуси. Президент раскритиковал работу отечественной нефтепереработки 1 июня на совещании по стратегии развития отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос сродни независимости государства, – уверен Александр Лукашенко. Прозвучало и сравнение. Два НПЗ приносят такую же пользу, как и одна компания «Белтелеком». Нефтепереработка для Беларуси – стратегическая отрасль, ее доля в промышленности составляет более 13%, а в экспорте – около 17%. Но по итогам 2016 года нефтяное сальдо ушло в минус.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль, которую необходимо модернизировать. Хочу напомнить, что в совершенствование и модернизацию НПЗ вложены немалые деньги, а должной отдачи до сих пор нет. На запланированную в 2015 году глубину переработки нефти (а обещано было больше 90%) выйти на сегодняшний день так и не удалось. Добавленная стоимость в нефтепереработке в валовом внутреннем продукте в 2016 году, если точно посчитали, составляет всего полпроцента. Этот вопрос сродни независимости нашего государства. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить энергетическую независимость и безопасность Беларуси.

Среди причин снижении эффективности работы отрасли – значительное падение мировых цен на нефть, колебание спроса на углеводороды, изменение условий поставок российской нефти как по стоимости, так и по объему. Из-за налогового маневра Москвы: при снижении экспортных пошлин выросли налоги на добычу – прибыль у белорусских НПЗ заметно снизилась.

Но немало и внутренних проблем. Затянулись сроки модернизации, а из-за этого увеличилась стоимость самого строительства. На предприятиях новые руководители и президент требует от топ-менеджеров скорейшей реакции на новые условия мировой конкуренции.

Александр Лукашенко:
Я их предупреждал о том, что сесть в старую колею или встать в старую колею и катить по накатанной, а я это вижу из ваших предложений на сегодняшний день, не получится. Еще хочу предупредить. Сейчас одни начнут доказывать, что все не так плохо, а если и плохо, мы не виноваты – кто-то виноват, и единственно правильный путь – это вот этот путь, который провален. Другие начнут доказывать, что там масса недостатков. Это естественно. Еще раз хочу подчеркнуть: у нас многие проекты модернизации предприятий провалены. Терпеть такое положение с модернизацией, которую мы планировали завершить в определенные сроки, я не намерен. Я сказал о том, что, не дай бог, вы начнете здесь препираться у меня, как обычно бывает, пойдете отсюда без портфеля. Я вас категорически предупреждаю об этом. Я не позволю, чтобы решения Президента были девальвированы, дезавуированы и не выполнены. Этого быть не может.

Жесткая критика главы государства прозвучала в адрес и других крупных предприятий страны. Почему провалена модернизация, и как минимизировать последствия, разобраться поручено Александру Косинцу. Курировать эти вопросы он будет в качестве помощника Президента.

Совещание у Президента

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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