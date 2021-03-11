Александр Лукашенко – новым руководителям силового блока: «Очень надеюсь, мужики, что ни я, ни народ не разочаруется»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 марта принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновления в руководстве таможенного комитета, силовом блоке, ряде министерств и вузов.
Так, назначен новый председатель Следственного комитета. Им стал Дмитрий Гора. Специфика работы ведомства ему хорошо знакома. Уже экс-заместитель генерального прокурора до этого на протяжении 10 лет возглавлял Следственное управление КГБ.
11 марта перестала быть вакантной и должность министра по чрезвычайным ситуациям. Им стал Вадим Синявский. Ранее он занимал должность начальника УВД Гродненского райисполкома. Владимира Ващенко освободили от должности главы МЧС. Он был уволен в запас по возрасту.
Претерпел изменения и силовой блок. Виктор Гулевич стал начальником Генштаба Вооруженных Сил, а Андрей Жук – заместителем министра обороны. При этом глава государства отметил, что мы живем в очень необычное время, а от назначенцев напрямую зависит судьба нашей страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы живем в очень серьезное и необычное время. И это не просто пропаганда. Вы – люди из войск непосредственно. А генерал милиции, так он вообще из Гродно, на передовой – и видит, и знает, что там происходит. Да и Гора тоже по своей прежней работе хорошо знает ситуацию в стране, да и в этой должности. Поэтому сразу проявится, в течение буквально нескольких месяцев, правильно ли мы осуществили этот подбор. Я согласился с этими кандидатурами – с вами, с людьми, которые сегодня присутствуют за этим столом. И очень надеюсь, мужики, что ни я, ни народ не разочаруется – народ не разочаруется в нас. Потому что мы должны защитить… Ну ладно, не будем говорить о суверенитете, независимости, о государстве – это естественно, мы за это деньги получаем. Пусть небольшие, но получаем. Мы свои семьи должны защитить и семьи наших людей.
Новые лица также в местной вертикали власти и сфере образования. Александр Лукашенко согласовал назначение ректоров в трех университетах: Гомельском техническом, Полесском и Полоцком. Всего в списке 24 фамилии. 12 человек назначены лично Президентом. Остальные согласованы в рабочем порядке.
Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Новости Беларуси. 11 марта Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.
Виктор Гулевич назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил – первым заместителем министра обороны. До этого он был командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил.
Этот пост теперь займет Игорь Демиденко, прежде – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил.
Андрей Жук с должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил назначен на пост министра обороны Беларуси.
Северо-западное оперативное командование теперь возглавил Александр Науменко, который до настоящего времени руководил Минским суворовским военным училищем.
Вадим Синявский назначен министром по чрезвычайным ситуациям. До настоящего времени Вадим Синявский работал на посту начальника УВД Гродненского облисполкома.
Дмитрий Гора назначен председателем Следственного комитета Беларуси. До этого он работал на посту заместителя генерального прокурора.