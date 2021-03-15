Александр Лукашенко о Конституции: «Закон закрепил историческое право белорусского народа жить в суверенной стране»
Новости Беларуси. Гарантия свобод граждан, их прав на жизнь, труд, образование. В Беларуси отмечается День Конституции. Поздравление в честь праздника соотечественникам направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В День Конституции лучшим школьникам Беларуси торжественно вручат паспорта
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Принятый на рубеже эпох Основной закон закрепил историческое право белорусского народа жить в суверенной стране, создавать свободное справедливое общество, в котором государство гарантирует социальную защиту и равные возможности для каждого человека и каждой семьи. Неукоснительно соблюдая конституционные нормы, мы воспитываем у молодых граждан уважительное отношение к правовым традициям, ответственность за будущее своего государства, обеспечиваем преемственность поколений.
И, как сообщает Telegram-канал «Пул первого», 15 марта у Президента соберется конституционная комиссия.
В День Конституции нотариусы бесплатно проконсультируют всех желающих
По случаю праздника 15 марта можно бесплатно получить правовую помощь. Консультации проводят нотариусы.
В Конституционном суде Беларуси приняли ежегодное Послание Президенту и палатам Национального собрания
Новости Беларуси. В Конституционном суде Беларуси 11 марта приняли ежегодное Послание Президенту и палатам Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ состоит из 25 страниц.
Всего на соответствие Основному закону здесь проверили больше 40 актов. Часть из них оказалась с пробелами. Обнаруженные недочеты должны быть устранены.
В целом, по мнению председателя Конституционного суда, те проекты, которые принимались депутатами в 2020 году, соответствуют Конституции. Вскоре в нашей стране планируют создать комиссию для подготовки поправок в Основной закон. Белорусов призывают активнее участвовать в разработке предложений по изменению Конституции и ее положений.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
В ближайшее время она будет образована – это прерогатива главы государства. А дальше уже конституционная комиссия будет осуществлять свою деятельность публично, и, соответственно, граждане будут иметь возможность также вносить свои предложения.
Вы знаете, что в ходе подготовки к Всебелорусскому народному собранию на диалоговых площадках было высказано много предложений по совершенствованию и изменению отдельных положений Конституции, в том числе ряд предложений поступил и в Конституционный суд. Мы работали пока в таком экспертном варианте, анализировали их, а уже полномочия вырабатывать, конкретные положения Конституции будет предоставлено как раз конституционной комиссии.
Что касается самого Послания, то его опубликуют после 15 марта в печатных СМИ.