Александр Лукашенко о критике мер борьбы с коронавирусом: «Все смотрят, за что бы укусить Беларусь»
Новости Беларуси. Главная цель приезда Александра Лукашенко в Бобруйск – это посещение предприятия «Славянка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акционерное общество полностью перепрофилировало производство и с февраля сосредоточилось на изделиях медицинского назначения.
Мощности «Славянки» сегодня достигают 200 тысяч масок в сутки. Помимо этого здесь наладили производство костюмов, халатов и бахил. Как доложили Президенту, Беллегпром сегодня выпустил уже более 22 млн масок, дефицита в этом изделии в стране нет.
Глава государства принял решение продавать излишки продукции. И несмотря на то, что белорусское здравоохранение в целом неплохо справляется с вызовами и вирусами, систему Минздрава продолжат укреплять.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, пользуясь моментом, чтобы мы увидели и слабые места в нашем здравоохранении. Мы подтянули здравоохранение, поэтому надо контролировать (правительству я поручил), чтобы все деньги, которые мы получим от МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития пошли на здравоохранение. И самое главное, на злобу дня: где слабовато звено инфекционки, мы должны подтянуть инфекционки. Спасли их, сохранили – ты сам даже в регионе видишь –сегодня это нас спасает. Если бы «оптимизировались», как некоторые, у нас бы не было инфекционных больниц, то мы бы имели то, что сегодня имеют в Западной Европе.
Я смотрю... Ну понятно, сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь – они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к этой. Что мы не переживали эти вирусы? Переживали. Но запомни, я тебя уже предупреждал: от этих вирусов – я наблюдаю каждое утро: беру, сравниваю данные прошлого года, этого года – от этих вирусов у нас погибает значительно меньше людей, чем от сердечно-сосудистых, онкологии, сахарного диабета и излишнего веса в комплексе.
С меня все там в мире пошучивают, особенно в России, ну как будто не о чем больше говорить, все великие стали.
Вот, Лукашенко говорит, что от коронавируса никто в Беларуси не умер. Еще раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер, умирают от хронических болезней. А коронавирус, любой вирус бьет по слабому, у кого иммунитета нет. Вот что я имел ввиду.
Александру Лукашенко продемонстрировали модельный ряд выпускаемой продукции и новинки предприятия. Президент побывал в цехах и пообщался с коллективом.
Президент Беларуси о коронавирусе: Закончится всё это, потом будем анализировать. Но врачи должны спасать людей
Новости Беларуси. Новости Беларуси. 21 апреля Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства встречали на швейном предприятии «Славянка».
Александр Лукашенко на предприятии «Славянка»: Ребята, снимите. Смотрите, я буду носить это!
Об экономике Могилевской области губернатор Леонид Заяц докладывал Президенту и в стенах предприятия. По итогам первого квартала регион идет на третьем месте. При этом пока не выполняются три показателя: ВРП, производительность труда и экспорт услуг. Несмотря ни на что, послаблений к Могилевской области никаких, в том числе и в борьбе с набившим оскомину коронавирусом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда рост пошел у нас пневмоний, когда пошел рост – это естественно – «ковидовцев» этих, тогда я губернаторов подключил. Каждое утро должен быть штаб у тебя. Ты должен сберечь людей. И врачи должны сегодня отвечать за ту заботу, которой мы их окружили. Я тут не в упрек говорю, но окружили же. Средства массовой информации, все люди… Сидишь перед экраном, плакать хочется – как они берегут этих врачей. Врачи должны нам ответить своей работой, как они это и делают.
Спрос должен быть со всех, нельзя расслабляться. Закончится все это, потом будем анализировать. Но врачи должны спасать людей. Врачи должны только лечить. Я пятый раз это повторяю. А губернатор и вся система власти, и вертикаль власти – мы им должны сейчас помочь.
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