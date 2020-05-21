Александр Лукашенко о лицензировании медицинской деятельности: «Лишней зарегулированности быть не должно»
Новости Беларуси. О здоровье граждан в нынешнее непростое время и об оказании качественных медицинских услуг сегодня, 21 мая, говорили у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства представили проект постановления Минздрава «О перечне процедур, которые составляют лицензируемую медицинскую деятельность».
В первую очередь, речь идет о СПА-услугах, которые не относились к медицинской помощи и не лицензировались Минздравом. Несколько несчастных случаев в частных медцентрах, наличие судебных разбирательств, связанных с качеством услуг в массажных кабинетах и салонах красоты, вынуждают ведомство установить более четкие границы между понятиями «медицинские» и «бытовые» услуги.
Похожий документ Совмин принимал в марте 2011 года. Назрела необходимость обновить его положения. К тому же, списки услуг, которые предлагают населению, постоянно расширяются: внедряются новые физиотерапевтические, косметологические и хирургические методики, используется новая медтехника.
Президент хорошо владеет ситуацией и подчеркивает: лишней зарегулированности быть не должно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С тех пор, когда мы сделали много шагов по тому, чтобы убрать лишние разрешительные темы и вопросы, и дали свободу большую людям, обществу и бизнес-структурам, я контролирую эти вопросы, вопросы в том числе лицензионной деятельности. Когда я посмотрел на этот проект постановления правительства, я подумал, что не лишним будет еще раз вернуться к этому вопросу и обсудить с вами вопросы лицензирования. Может, мы где-то слишком пытаемся зарегулировать те или иные процессы.
К примеру, массаж. Надо, чтобы Минздрав лицензировал массажи, требуя от конкретных людей, чтобы они чуть ли не врачами были, или не надо? Может быть, будут какие-то другие вопросы.
Но мы с вами должны исходить из того, что лишней зарегулированности быть не должно. Это ни к чему хорошему не приведет. Это мы лишних чиновников будем держать от здравоохранения, которые людей должны лечить. Мы, кстати, уже видим некоторые изъяны своей работы в системе здравоохранения, мы часто с вами обсуждаем эти вопросы в ходе так называемой этой пандемии. Мы должны будем иметь, как я уже сказал, лишних людей. И это будет просто злить определенную часть тех работников, которые хотят, допустим, заниматься массажами или еще какими-то процедурами, которые не сравнить с хирургическими операциями. Надо ли нам вмешиваться в подобные вещи?
Дошло до того, что уже, как меня информируют, приходят санстанции и вместо того, чтобы заниматься пандемией и прочим, смотрят: на полу плитка и на стенке плитка – аккуратная, чистая плитка керамическая, из «Керамина» белорусского. Вот это нельзя! Надо, чтобы были обои – уже до такой дикости доходит. Поэтому я просто хочу вас предупредить, что ведомственности здесь быть не должно.
Во Дворце Независимости также обсудили эпидемиологическую ситуацию. Президент отметил белорусских врачей, а также Минздрав, который хорошо организовал работу всей системы в условиях пандемии коронавируса.
Ежедневный опыт позволяет решать многие проблемы. Александр Лукашенко пожелал всем выдержать этот период. Обстановка улучшается, но главное сейчас – не расслабляться.
В помощь медикам. Разработан прототип устройства для дезинфекции фильтров респираторов
Весь мир сражается с коронавирусной инфекцией. Медики – в эпицентре пандемии. Помочь врачам в разгар «чумы XXI века» пытаются тысячи неравнодушных. Среди них – белорусские инженеры. За несколько дней они разработали прототип устройства, которое дезинфицирует фильтры медицинских респираторов.
Аркадий Матвиенко, разработчик прототипа устройства:
Идеи рассматривались самые разные, но потом, в конце концов пришли к ультрафиолету, потому что это проверенная технология, которая работает и она уже, в принципе, используется. Потом мы начали исследовать, что для этого нужно и как это можно установить. Здесь были консультации с дизайнерами, инженерами.
Менять фильтр в обычном медицинском респираторе нужно каждые 4-8 часов. Но цель разработки молодых новаторов – продлить его «жизнь» как можно дольше и избавить от риска заражения медиков во время смены. Устройству под силу работать не только от аккумуляторной батареи, но даже от пауэрбанка или любого другого внешнего источника питания на протяжении 24 часов.
Аркадий Матвиенко:
Столкнулись с тем, что для того, чтобы ультрафиолетовый свет был эффективным, нужно чтобы было определенное количество времени, а мы смотрели около трех-пяти секунд. Для этого нам нужно было какое-то устройство, где вирус будет концентрироваться и потом убиваться.
В основе работы устройства – ультрафиолетовый стерилизатор, который будет сдерживать опасный пыл вирусов и бактерий. Эта деталь заменит заводскую пылезащитную крышку респиратора и будет подавать УФ-свет на внешнюю поверхность фильтра.
Максим Автоненко, разработчик прототипа устройства:
Это оборудование будет полезно медикам и всем спецслужбам, которые будут работать где-то в эпицентре с людьми, которые инфицированы, для того чтобы защитить их самих, и они могли продолжать работать. Возможно, это будут пожарные, сотрудники милиции, какие-то сотрудники служб доставки, потому что они тоже находятся в зоне риска.
Ультрафиолет вреден для кожи и глаз, поэтому итоговая модель будет с закрытыми ячейками, чтобы излучение не покидало пределы прибора и работало только с воздухом, который находится в фильтре. Пока на руках у разработчиков лишь макет будущего защитника врачей. Перед эксплуатацией ему предстоит пройти тестирование в лаборатории. В отличных показателях своего доброго проекта разработчики уверены.