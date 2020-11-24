Александр Лукашенко о санкциях против Беларуси: «Последуют аналогичные ответы, и они будут более болезненны для европейского сообщества»
Новости Беларуси. Беларусь не приемлет ни политического, ни экономического давления в диалоге с партнерами. Об этом 24 ноября заявил Президент, принимая верительные грамоты послов иностранных государств: Бангладеша, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально»
Для каждой из стран Беларусь является надежным партнером, отметил Александр Лукашенко. Для максимально эффективного сотрудничества важно, чтобы руководители дипмиссий непредвзято и конструктивно доводили руководству своих стран информацию о жизни в нашей стране.
В поствыборный период в белорусском обществе есть разногласия, но их можно было бы решить намного быстрее, если бы ситуация не подогревалась извне. Президент, пользуясь случаем, расставил акценты, отметив: Беларусь намерена сотрудничать со всеми, кто санкциям и давлению предпочитает конструктивный диалог. А в условиях пандемии и, что важнее, после различные связи будут весьма кстати, ведь за месяцы борьбы с COVID-19 мировой экономике нанесен серьезный ущерб.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия. Любое давление на нас, а тем более введение каких-то санкций… Я честно и отрыто заявляю: последуют аналогичные ответы, и они будут более болезненны для европейского сообщества прежде всего. Поэтому нам не следует идти этой дорогой. На фоне борьбы с пандемией все более жесткая конкуренция охватывает глобальную экономику. Ситуация в мире подвержена стремительным изменениям и зачастую сложно прогнозируема. Никуда не ушли застарелые конфликты.
В таких непростых условиях все государства стремятся выработать стратегию эффективного противодействия вызовам и угрозам. Как показывает практика, гораздо продуктивнее это делать вместе. А не так, как это делают, опять на злобу, западные государства. Недавно задекларировали, что они выделяют для Беларуси аж 24 млн евро в этих сложных условиях. Но заявили, что деньги пойдут не на борьбу с пандемией, а на развитие «гражданского общества» (читай – поддержку тех протестных акций, которые происходят в Беларуси и поддержку так называемой оппозиции). Но, к сожалению, на пути в Беларусь эти деньги растворяются, и мы знаем, кто их поглощает. Это разного рода координационные советы, созданные за пределами нашей страны в качестве альтернативы нынешнему руководству Беларуси, и в помощь, на поддержку тех беглых, которые сегодня окопались в Польше и странах Балтии, в частности, в Литве. Мы это знаем. Я хочу, чтобы они об этом знали.
После официальной церемонии Президент лично пообщался с каждым из послов. В частности с главой дипмиссии КНР обсудили подготовку встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, а с послом Израиля подготовку законопроекта о недопустимости нацизма.
Не все дипломаты останутся в Минске. Так, например, послы Бангладеш, Камбоджи и Намибии возглавляют дипмиссии в Беларуси «по совместительству». А вот представителям Израиля, Китая, Пакистана и Мальтийского ордена предстоит обосноваться в нашей столице.
Александр Лукашенко: «Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально»
Новости Беларуси. Открытость, порядочность и равноправие – главные принципы Беларуси в диалоге с партнерами. Об этом 24 ноября заявил Президент, принимая верительные грамоты послов иностранных государств: Бангладеша, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главы дипмиссий с 24 ноября официально приступают к работе в Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что свои сферы интересов, которые мы намерены развивать, есть со всеми. Для максимально эффективного сотрудничества важно, чтобы послы непредвзято и конструктивно доводили руководству своих стран информацию о жизни в нашей стране.
В поствыборный период в белорусском обществе есть разногласия, но их можно было бы решить намного быстрее, если бы ситуация не подогревалась извне. Президент, пользуясь случаем, расставил акценты.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными, которые так ищут пути изменения белорусского общества и нашего государства. При этом мы, безусловно, исключаем любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия.
В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и Президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как (я делаю это заявление на основании железных фактов). В связи с этим хочу сказать, что Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции. Как видите, совсем простой ответ на все вопросы, которые будоражат сегодня головы западных дипломатов, несущих службу в Беларуси, и тех, кто сегодня волнуется и озабочен этим вопросом на Западе, а также наших беглых. Еще раз подчеркиваю – просто случай представился об этом сказать – вы к этому не имеете никакого отношения. Но если у вас будут подобные вопросы, обращайтесь напрямую: или к министру, или ко мне. Мы вам честно и искренне ответим на все вопросы.
После официальной церемонии Александр Лукашенко лично пообщался с каждым из послов. В частности, с главой дипмиссии КНР обсудили подготовку встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, а с послом Израиля подготовку законопроекта о недопустимости нацизма. Не все дипломаты останутся в Минске. Например, послы Бангладеша, Камбоджи и Намибии возглавляют дипмиссии в Беларуси «по совместительству». А вот представителям Израиля, Китая, Пакистана и Мальтийского ордена предстоит обосноваться в нашей столице.