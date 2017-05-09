новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко – о сборной Беларуси на ЧМ по хоккею: пока играют отвратительно

09.05.2017 - 17:40

Новости Беларуси. После официальных торжеств на площади Победы в Минске Президент пообщался с журналистами. О ситуации в мире, безопасности, развитии регионов и о положении дел в белорусском хоккее – об этом и не только высказался Александр Лукашенко, отвечая на вопросы репортеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корреспондент:
Май ассоциируется еще и с хоккейным таким периодом. Чемпионат мира идет. Хотели узнать у вас оценку игры нашей сборной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Так, как играет наша команда сейчас, это просто людям по нервам. Мы понимаем, что играли с фаворитами. Но ведь и эти фавориты – не супер какие-то великие. Если там цель такая, что надо выиграть у равных, четырех команд, я должен сказать, что бороться надо хотя бы за очко с любой командой. Пока играют отвратительно. И ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира, мы уже договорились с тренерами, спортсменами, соберемся и будем думать, что делать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Хоккейный матч
Очередное поражение и снова разгром. На чемпионате мира по хоккею сборная Беларуси проиграла Канаде – 0:6
«Внести какой-то раздор в команду». Александр Богданович о ситуации с белорусской хоккейной сборной
Во втором матче на чемпионате мира сборная Беларуси по хоккею разгромно уступила чехам – 1:6
Во втором матче на чемпионате мира сборная Беларуси по хоккею разгромно уступила чехам – 1:6
Сборная Беларуси матчем с Финляндией стартует 5 мая на чемпионате мира по хоккею
Сборная Беларуси матчем с Финляндией стартует 5 мая на чемпионате мира по хоккею
Хоккеист Михаил Грабовский провел 4 мая в Минске мастер-класс для воспитанников «Юности»
Хоккеист Михаил Грабовский провел 4 мая в Минске мастер-класс для воспитанников «Юности»
МИД о ситуации с белорусскими хоккеистами во Франции: белорусская сторона требует провести расследование и принести извинения
МИД о ситуации с белорусскими хоккеистами во Франции: белорусская сторона требует провести расследование и принести извинения
МИД Беларуси требует у Франции объяснений из-за обыска белорусских хоккеистов
МИД Беларуси требует у Франции объяснений из-за обыска белорусских хоккеистов
ХК «Динамо-Минск» стал первым спортивным клубом Беларуси – официальным партнером ЮНИСЕФ
ХК «Динамо-Минск» стал первым спортивным клубом Беларуси – официальным партнером ЮНИСЕФ
Все новости по теме Хоккей Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru