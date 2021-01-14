Александр Лукашенко о системе здравоохранения: «Нам необходимо обновить ряд законодательных положений»
Новости Беларуси. Доступность и качество помощи – неизменный приоритет белорусской медицины. Об этом 14 января заявил Александр Лукашенко, обсуждая с экспертами работу системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь, в частности, шла об изменениях в законы о здравоохранении и об оказании психологической помощи. Это базовые документы, которые определяют правовые основы оказания медицинской помощи белорусам. Долгое время документы не пересматривались. А современные реалии требуют новых подходов в лечении пациентов. Но несмотря на все это, любые изменения и корректировки должны быть обоснованными, уверен Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В нашей стране право на охрану здоровья, как вы понимаете, незыблемо. Бесплатное и эффективное лечение в государственных учреждениях здравоохранения должен получать каждый гражданин Беларуси. Государство со своей стороны обязано сохранить условия, чтобы в больнице было современное медицинское оборудование, а у врача – средства индивидуальной защиты. Пациент, где бы он ни жил (в столице или в селе), получал ту помощь, в которой нуждается. Однако при всем этом очевидно, нам необходимо обновить ряд законодательных положений. Это позволит здравоохранению быть современным и двигаться вперед. Каковы результаты анализа существующих тенденций? Какими направлениями в развитии медицины продиктовано обновление норм? То есть надо ответить на вопрос, надо нам это или не надо, и зачем. Прошу сегодня доложить о том, насколько новые положения повлияют на систему здравоохранения в целом и на отдельную, конкретную больницу, врача и, главное, пациентов.
Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, в обновленном законопроекте появятся две новые главы, а в половине прежних статей – дополнительные и весьма актуальные изменения. Все новшества направлены на повышение качества медпомощи и безопасности пациентов. Это аккредитация медучреждений, введение права на профессиональный риск, расширение функций дневных стационаров. Все предложения медицинского сообщества Президент поддержал.
«Право на охрану здоровья незыблемо». У Президента Беларуси обсуждают изменения в законодательство о здравоохранении
Новости Беларуси. Отечественное здравоохранение готово адекватно реагировать на новые вызовы. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 января на совещании по вопросу совершенствования системы здравоохранения.
Как сообщает БЕЛТА, сегодня на рассмотрение вынесены изменения в законы о здравоохранении и об оказании психологической помощи. Это базовые документы, которые определяют правовые основы оказания медицинской помощи населению, отметил глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В нашей стране право на охрану здоровья, как вы понимаете, незыблемо. Бесплатное и эффективное лечение в государственных учреждениях здравоохранения должен получать каждый гражданин Беларуси. Государство со своей стороны обязано сохранить условия, чтобы в больнице было современное медицинское оборудование, а у врача – средства индивидуальной защиты. А пациент, где бы он ни жил (в столице или в селе), получал ту помощь, в которой нуждается.