Александр Лукашенко о социсследовании к ВНС: «Я думаю, объективность будет самая высокая»
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости обсудили контрольные штрихи организации VI Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О степени готовности форума Президенту доложил оргкомитет. Александр Лукашенко отметил: важнейшим аспектом подготовки ВНС станет проведенное накануне масштабное социологическое исследование. Его результаты будут известны в ближайшее время, и они лягут в основу повестки дня VI Всебелорусского народного собрания и выступления главы государства. Ведь важно, чтобы по итогам форума на все запросы общества были найдены ответы.
Александр Лукашенко о масштабном социсследовании: «Прошу объективно и честно ответить на эти вопросы. Для меня лично это очень важно»
Президент поблагодарил тех, кто принял участие в исследовании и честно ответил на важные для будущего нашей страны вопросы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для меня это было очень важно, потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе – ну это очень сложно. Поэтому было проведено изучение настроения наших людей. 10 тысяч человек – это в 10 раз больше, чем обычно социологи исследуют по тем или иным вопросам группы людей.
Проводилось два этапа. Первый этап – мы взяли практически чисто городское население, предприятия – были исследования среднего уровня (по настроениям). То есть не самые преданные, так сказать, власти, но и не самые оппозиционные – взяли середину. И второй этап – последнюю неделю, после моего обращения к людям, чтобы они ответили на вопросы – мы исследовали население все: начиная от сел и деревень, и заканчивая городом Минском. Всем вам будут материалы доложены, они абсолютно объективны, были задействованы иностранные социологические службы, они будут прежде всего подводить итоги. И наши работали, государственные и частные социологические организации. Поэтому, я думаю, объективность будет самая высокая.
Обсудили на совещании и организационные вопросы. До мелочей продуманы работа и отдых делегатов, приглашенных гостей, в том числе зарубежных. Всем участникам необходимо обеспечить не только комфорт, но и безопасность.
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В Беларуси продолжается подготовка к VI Всебелорусскому народному собранию
Новости Беларуси. «Единство! Развитие! Независимость!» В Беларуси продолжается подготовка к VI Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важнейший форум, где обсудят наше ближайшее будущее, начнет работу уже в четверг, 11 февраля, и продлится два дня.
По его результатам предстоит огромная работа над проектами с учетом всех предложений белорусов. Страна ставит масштабные задачи на пятилетку в экономике, социальной сфере, здравоохранении. В центре внимания рост доходов белорусов, продовольственная безопасность, развитие электротранспорта и ряд других важнейших вопросов.
Вовсю готовятся к Всебелорусскому народному собранию и в деструктивных Telegram-каналах. Администраторы ресурсов обещают по 200 рублей за «просто постоять». Еще 50 предлагают за плакат или незарегистрированную символику.
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