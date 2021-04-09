Александр Лукашенко о своей формуле в партийном строительстве: не с левыми, не с правыми – с народом
Новости Беларуси. 9 апреля Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам деятельности в стране политических партий, сообщает БЕЛТА.
В числе участников мероприятия – руководители парламента, Администрации Президента, государственный секретарь Совета безопасности, министр юстиции.
Александр Лукашенко напомнил, что на VI Всебелорусском народном собрании было решено в ближайшее время принять изменения в закон «О политических партиях» – правовую основу, которую государство закладывает в процессы партийного строительства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я, как и большинство здесь присутствующих, принадлежу к поколению, воспитанному Коммунистической партией Советского Союза, которая тогда была стержнем нашего общества. Поэтому развал СССР и запрет компартии в бывших союзных республиках многими были восприняты как предательство. Вследствие тех потрясений на заре нашей независимости и строительства белорусской государственности мы осознали, что шарахаться из стороны в сторону нельзя. Я лично вывел для себя формулу, которой придерживаюсь до сих пор: не с левыми, не с правыми – с народом. Моя позиция в вопросах партийного строительства осталась неизменной: не форсировать ничего искусственно, но и не тормозить общественно-политические процессы. Они должны вызревать сами, снизу. Никаких провластных партий, искусственно созданных.
«Как Президент я хотел бы видеть в политических партиях, если это возможно при многопартийности, кузницу кадров»
Новости Беларуси. Какой бы ни была разница в точках зрения по поводу пути развития страны, суверенитет Беларуси, защита интересов народа для всех ответственных политических сил должны быть безусловным приоритетом – об этом заявил 9 апреля Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости обсуждали деятельность политических партий в нашей стране. Во время Всебелорусского народного собрания было решено в ближайшее время пересмотреть соответствующий закон.
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Недавние социологические исследования показали, что лишь небольшая часть белорусов доверяет существующим партиям. При этом со стороны государства искусственных препятствий для их развития не было. Вместе с тем опыт проведения диалоговых площадок показал, что белорусы готовы активнее участвовать в политическом процессе на разных уровнях.
Президент отметил, что закон, регулирующий деятельность политических партий, должен обеспечивать решение всех вопросов, которые уже возникли и которые могут возникнуть в будущем. Внося какие-либо изменения, важно руководствоваться принципом «не навреди». Тем более, что у белорусов нет опыта жизни в условиях многопартийности. Партийное строительство не должно привести к искусственному разделению общества и потере государственности. Ключевым аспектом партийного строительства Президент считает ответственность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Партия должна быть подотчетна своим членам, обществу и государству, интересам людей и страны. Как Президент я хотел бы видеть в политических партиях, если это возможно при многопартийности, как у нас говорили, кузницу кадров. Чтобы оттуда появлялись люди новые, способные взять на себя бремя ответственности за страну. С государственным мышлением люди. И самое главное – какой бы ни была разница в точках зрения по поводу пути развития страны, суверенитет Беларуси, защита интересов народа для всех ответственных политических сил должны быть безусловным приоритетом. Только такая партийная деятельность имеет право претендовать на государственную поддержку.
Еще на Всебелорусском народном собрании был определен четкий алгоритм партийного строительства. Следуя ему, после принятия обновленного закона пройдет перерегистрация всех политических партий. В планах все это сделать до конца 2021 года.