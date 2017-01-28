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Президент о задержании бизнесмена Кныровича: вор будет сидеть в тюрьме

28.01.2017 - 19:51

Ряд кадровых назначений произвел Президент Беларуси 27 января. Во время встречи с новыми руководителями вертикали Александр Лукашенко затронул важную тему в связи с задержанием одного из предпринимателей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Фамилия его Кнырович. Как раз сейчас мне председатель Комитета доложил. На нем клейма ставить негде. Вместе с тем десятком, кого арестовали. И при том он мне положил документ. Мне докладывался ранее вопрос по ЖКХ, он был на контроле. Я поручил без всяких отсрочек, боязни раскрутить эти вопросы. Как окунулись – там сотни тысяч долларов вертятся. Обнаружили все темные бухгалтерии у него. Но самое главное, он сейчас плачется, просит о помиловании. Оказывается, он готов ко мне бежать просить о помиловании и готов возмещать ущерб, признав свою вину. О чем можно писать на каких-то ресурсах, как вы мне докладывали. На них клейма ставить негде.

Снисхождения к жуликам не будет никакого. Вор должен сидеть в тюрьме! Такую резолюцию я наложил на доклад председателя Комитета госбезопасности.

Все, кто к этому причастен, посредники, кто давал взятки, кто брал – все будут сидеть. Доведите это до своих подчиненных и помните это сами.

Сейчас нам надо посмотреть и на руководителей районов: почему они допустили? Почему они закупали продукцию по завышенным ценам? Суть этого преступления: закупали для ЖКХ продукцию по завышенным ценам. Эту завышенную цену делили между теми, кто покупал, кто был посредником и так далее. Повязали десятки людей взятками. Полностью обнаружили списки, всю бухгалтерию: открывали счета в России, Литве, Латвии. Туда гнали деньги, оттуда наличкой чемоданами вывозили или на карточки и делили здесь деньги. Целая схема преступная. Какое тут может быть снисхождение к этим людям? Какое помилование? Им надо плакаться, чтобы немедленно в трех- десятикратном размере вернуть украденное. В ЖКХ купили по двойной цене. А куда эти затраты потом пошли? На тарифы. На людей. Вот откуда, в том числе, в ЖКХ у нас высокие тарифы.

Поэтому жесточайшим образом взять на контроль это дело и всем показать, что вор будет сидеть в тюрьме. Никакого снисхождения и пощады не будет. Смотрите, мужики, вы лицом к лицу с народом. Наши люди, я уже ученым говорил, привыкли к тому, что справедливость везде ищут. Это хорошо. Наш народ самый справедливый и у него чувство справедливости очень обостренное. Наши люди увидят все, даже то, что порой не надо видеть. И слава богу. Такое у нас общество, с обостренным чувством справедливости. Поэтому я вас прошу: не трогайте чужое, особенно государственное.

Александр Лукашенко о задержании бизнесмена Кныровича: вор будет сидеть в тюрьмеПрезидент о задержании бизнесмена Кныровича: вор будет сидеть в тюрьме

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