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Александр Лукашенко о «Западе-2017»: «Цели, которые были поставлены перед учениями, достигнуты»

20.09.2017 - 14:59

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко наблюдал за одним из главных эпизодов масштабной военной тренировки на 227-м общевойсковом полигоне «Борисовский» в рамках учения «Запад-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-российские учения плановые, но назвать их рядовыми никак нельзя. На суше, в воде и в воздухе задачи выполняли почти 13 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и вертолетов, 370 единиц боевой техники, в том числе 140 танков и 10 кораблей.

Маневры прошли на 9 полигонах сразу двух стран. Кстати, 6 из них расположены на территории Беларуси. Учения «Запад» проходят третий раз, и в этом году, согласно, сценарию, основная задача военных – предотвратить теракты и действия экстремистских групп по дестабилизации обстановки. По итогам маневром Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Глава государства еще раз подчеркнул: учения достигли своей цели, а также то, что учения носили оборонительный характер.

Александр Лукашенко:
Цели, которые были поставлены перед этими учениями, достигнуты. Мы все задачи полностью реализовали, решили свои задачи, которые перед нами ставились. Основная фаза учений – это белорусские учения: 6 полигонов, две территории были задействованы. Мы отрабатывали действия не только Вооруженных Сил армии, которая постоянно дислоцируется в Беларуси и существует, но и систему территориальной обороны, так как она должна работать в угрожаемый и опасный период. Всё это вы видели, прекрасно знаете. В связи с этим я хочу поблагодарить всех журналистов, которые просто блестяще отработали на этих учениях: и в период их подготовки, и в период проведения учения, особенно таких острых мероприятий, как сегодня. Поэтому я должен прямо сказать, что цели, которые поставлены в широком плане перед учениями, они были реализованы – не только на белорусских полигонах, но и на полигонах российских, на западе нашего союза – Калининградской, Ленинградской области. Воевали и в Ашулуке, и в других местах отрабатывали наши замыслы. И работали наши Вооруженные Силы, техника, которая не может работать здесь. Все элементы учения мы отработали.

Учение «Запад-2017» уже называют самым открытым в регионе. За всем происходящим наблюдали многочисленные приглашенные. Среди них – представители влиятельных международных организаций – ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, представители военно-дипломатического корпуса государств, аккредитованных при посольствах стран Беларуси, а также военных наблюдатели из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Норвегии. Освещали маневры почти 300 аккредитованных журналистов.

Александр Лукашенко о «Западе-2017»: «Цели, которые были поставлены перед учениями, достигнуты»

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