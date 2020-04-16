Александр Лукашенко об амнистии в 2020 году: мы сможем предоставить шанс и начать всё с чистого листа
Новости Беларуси. По случаю 75-летия Великой Победы в Беларуси будут амнистированы около 12 тысяч осужденных. Детали законопроекта, подготовленного Верховным судом, обсудили 16 апреля на встрече во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акт гуманизма государства коснется осужденных граждан, которые не совершали тяжкие и особо тяжкие преступления. В 2020 году круг лиц, подпадающих под амнистию, расширили. В перечень добавили несовершеннолетних распространителей наркотиков в составах организованных групп и осужденных за коррупционные преступления. Этим категориям срок отбывания наказания сократят на год.
Глава государства обратил особое внимание на то, что к уголовной ответственности привлечено немало молодежи. Это требует очень взвешенного подхода к нынешней амнистии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо признать, что ответственность за такую молодежь, которая покуривала и нюхала наркотики, лежит в том числе и на нас, взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Наша задача – обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц.
И когда я говорю о том, что профилактика – так вот это урок и профилактика по наркомании для всех. Для всех. Попали туда, побывали там. Ну, может быть, повезет, выпустим оттуда. Я думаю, они в хорошем смысле смогут заразить этим «вирусом» всех. И все подумают, стоит ли этим заниматься. Это хорошая профилактика.
Но не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам наркотиков, получившим легкие деньги. Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства. Так сказать, легкие наркоманы.
Бывает, оступился человек, но осознал тяжесть своего преступления. И если родственники за него или родители прежде всего поручаются – ну что ж, рассмотрим их просьбы. Под их личную ответственность мы сможем предоставить шанс и начать все с чистого листа. Будем наблюдать за ними, и, как я сказал, не дай бог они снова вернутся к своему промыслу или будут употреблять наркотики – естественно, место будет их там на долгую перспективу.
По словам Президента, комиссия по помилованию должна тщательно изучить каждое ходатайство. Поручил глава государства серьезно проработать тему применения института поручительства при помиловании.
Президент Беларуси требует взвешенного подхода при амнистии осуждённых за наркопреступления
Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует взвешенного подхода при амнистии осужденных за наркопреступления.
Как сообщается на официальном сайте главы государства, об этом Президент Беларуси заявил 16 апреля на совещании по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Александр Лукашенко отметил, что по его поручению Верховный Суд подготовил проект закона об амнистии. Это акт гуманизма, который государство проявляет к осужденным в преддверии 75-летия Великой Победы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В данном документе отражены все ранее озвученные мною подходы к определению круга лиц, подпадающих под амнистию. В нынешнем году такой перечень расширен. В него включены несовершеннолетние распространители наркотиков в составе организованной группы и осужденные за коррупцию. Для этих категорий преступников предложено сократить срок отбывания наказания на один год.
В этой связи Президент поинтересовался у участников совещания, будет ли это правильно и не будет ли данным решением поставлена под сомнение вся работа, которая проводится судами и иными правоохранительными органами.
Александр Лукашенко:
Сегодня, когда принятые меры в сфере борьбы с наркооборотом, как мне докладывают, позволили переломить ситуацию, мы должны действовать обдуманно.
Президент заметил, что к уголовной ответственности привлечено немало молодежи, многие из них отбывают наказание впервые. Поэтому было поручено отдельно проработать вопрос о возможности помилования таких лиц.
Александр Лукашенко:
Надо признать, что ответственность за такую молодежь в том числе и на взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Бесспорно прослеживается недостаточность профилактических мер со стороны государственной системы. Наша задача – обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц.
Глава государства особо подчеркнул, что не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам получавшим легкие деньги.
Александр Лукашенко:
Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства.