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Александр Лукашенко: «Образование должно повернуться от теории к практике»

25.08.2017 - 09:29

Новости Беларуси. Образование должно повернуться от теории к практике. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общенационального педсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 августа на крупном форуме около 1000 преподавателей, экспертов и политиков обсуждали будущее белорусской системы образования. Вопросы – самые острые: это переход на 5-балльную систему, новые учебные программы, зарплата учителей, изменения в вузовской системе и даже форма школьников. Многое, о чем говорили на большом педсовете, ляжет в основу концепции развития нашего образования. Президент обозначил и сроки, когда правительство и профильное министерство должны внедрить в жизнь все необходимые преобразования – 1 сентября 2019 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное, мы сохранили положительные изменения, доставшиеся нам в наследство от предыдущих поколений. Среди них государственная поддержка, социальная справедливость, равный доступ к образованию, его достойный уровень. Именно такими принципами мы должны руководствоваться, планируя любые дальнейшие преобразования в этой сфере.

Все возможности для эффективной реализации задуманного есть. Создана необходимая инфраструктура в учреждения образования воспитания. Здесь работает достаточно квалифицированных кадров. На воспитание, обучение и социальную поддержку молодежи государство ежегодно выделяет значительную часть республиканского бюджета. Поэтому мы вправе ожидать от педагогической общественности соответствующих результатов на всех уровнях системы образования.

Всего в нашей стране насчитывается около 8000 учебных заведений, где получают образование более 2 миллионов белорусов. Это воспитанники детских садов, ученики школ, лицеев, гимназий и студенты колледжей и вузов. Знания им дают почти 450 тысяч преподавателей.

Всего в нашей стране насчитывается около 8000 учебных заведений, где получают образование более 2 миллионов белорусов. Это воспитанники детских садов, ученики школ, лицеев, гимназий и студенты колледжей и вузов. Знания им дают почти 450 тысяч преподавателей.

Александр Лукашенко: «Образование должно повернуться от теории к практике»

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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