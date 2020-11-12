Александр Лукашенко обсудил с Иваном Крупко и Александром Субботиным работу аграрного сектора
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял 12 ноября с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко и заместителя премьер-министра Александра Cубботина.
Как сообщает БЕЛТА, в первую очередь глава государства затронул вопросы завершения уборочной кампании. Он подчеркнул, что ее надо закончить в течение нескольких дней, а затем вовремя перепахать поля и по максимуму поднять зябь, чтобы не «кувыркаться весной».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как мы и договаривались, к 15 ноября все работы по уборке урожая надо закончить. Если останутся какие-то хвосты по кукурузному зерну или сахарной свекле, то желательно 15-го завершить уборку этих культур. Мы очень неплохо сработали в этом году и вовремя убрали основные культуры.
Президент поинтересовался итогами работы аграрного сектора за текущий год, финансовыми показателями сельскохозяйственных предприятий.
Александр Лукашенко:
Я понимаю, что очень даже непросто. Селу всегда было непросто, и за рубежом оказывается серьезная поддержка сельхозпредприятиям, фермерам. Мы также насколько можем поддерживаем сельское хозяйство. Но как у нас обстоят дела с финансами? Те кредиты, которые брало село, надо возвращать. Тем более что такая возможность сегодня есть – рассчитаться с банками, бюджетом по долгам.
«Было интересно наблюдать». Посмотрите, какой лук вырастили белорусские школьники из семян
Новости Беларуси. Школьники из Холопеничской средней школы имени Максима Богдановича собрали урожай экспериментального лука, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всего в рамках проекта за сезон дети изучили четыре голландских и два белорусских сорта. Каждый из них был выращен из семян. Сначала школьники изучили всю технологию посадки и ухода, а после сбора урожая провели сравнительный анализ. Всего за сезон получено более 20 килограммов лука.
Евгения Соболь, ученица Холопеничской средней школы имени М. Богдановича:
Раньше я не сажала лук, особенно семенами. Было интересно наблюдать. Я много чего узнала: как он прорастает, когда именно нужно высаживать этот лук.
Ольга Семижон, учитель Холопеничской средней школы имени М. Богдановича:
Наша самая главная цель – заинтересовать ребят, показать экономический эффект возделывания сельскохозяйственных культур. Очень важно, чтобы они, изучив агротехнологии возделывания культур, видели экономический эффект и понимали, что вернуться на родную землю и работать приносит и удовольствие, и радость. Плюс это здоровое питание. Какие бы технологии не развивались в настоящее время, все-таки самое главное – это наше правильное здоровое питание. А экологически чистая продукция очень важна.
Учащиеся продолжат исследования. Планируется оценить качество полученного урожая. А в 2021 году площади под лук увеличат.