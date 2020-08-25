Александр Лукашенко: «Пенсии – это святое»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял 25 августа с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова. Об этом сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Речь пойдет об исполнении государственного бюджета, местных бюджетов. При этом хочу ваше внимание обратить на то, чтобы вы прежде всего ответили мне на вопрос по поводу влияния бюджета на формирование заработной платы. Мы договорились, что у бюджетников она должна быть 80 % от средней зарплаты по стране. Естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии – это святое.
Глава государства подчеркнул, что уровень пенсий должен составлять 40 % от средней зарплаты, чего бы это ни стоило.
Александр Лукашенко:
Ветераны оказались нашими самыми стойкими и надежными людьми, фактически опорой нашей государственности в этот непростой период. Ни в коем случае их нельзя обидеть. Если мы их обидим – значит, мы просто не власть и не государство.
Снопков о призывах к «экономической забастовке»: беднее станет каждый гражданин. Это повлияет на каждого члена общества
Новости Беларуси. Распространение в интернете получили призывы к «экономической забастовке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правительство Беларуси опровергло информацию о разработке программы по «заморозке банковских депозитов»
Ряд Telegram-каналов призывает белорусов байкотировать товары отечественного производства, а также отказаться от оплаты налогов и коммунальных услуг. При этом предсказать последствия программы оппозиционного штаба несложно.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Это всё приводит к вымыванию золотовалютных резервов – раз, соответственно, невозможности рассчитываться по долгам в текущем – два. Соответственно, преддефолтное состояние, технический дефолт – три. Соответственно, падение стоимости активов государства.
И в конце концов, приходят люди, как говорят, с запада, с севера, юга или востока, и за копейки покупают наши основные активы.
Беднее станет каждый гражданин, поэтому я бы очень просил всех, кто интересуется экономикой, думать о том, что это то же самое, что и в семье. Это повлияет на каждого члена семьи, на каждого члена общества.