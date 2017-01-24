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Александр Лукашенко: почему ставится вопрос о продаже леса за рубеж, когда отдельные деревообрабатывающие предприятия не загружены?

24.01.2017 - 13:49

Новости Беларуси. Нелегальные схемы вывоза древесины из Беларуси требует искоренить Александр Лукашенко. 24 января глава государства провел совещание по эффективному использованию самого важного природного богатства страны – леса.

С 2015 года вывозить за пределы Беларуси необработанную древесину без согласия Президента запрещено. Однако из-за ураганов в последние годы Александр Лукашенко трижды визировал разрешение экспортировать необработанную древесину.

Правительство в очередной раз обратилось к Президенту с предложением продлить экспортные квоты. Хотя теперь никакой чрезвычайной ситуации нет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На протяжении многих лет мы развивали деревообрабатывающую отрасль и инвестировали в нее. Почему мы это делали, мы тоже много раз говорили. Деревообработка – это та отрасль, сырья для которой в Беларуси с избытком. Как видим на сегодняшний день из проекта вашего, предложения, мы не успеваем его перерабатывать, это сырье. У нас достаточно мощностей, чтобы самим из этого сырья производить готовую продукция с высокой добавленной стоимостью. То есть лес можно спилить и бревном реализовать, а можно переработать и продать мебель. Это совершенно разные истории. Разве мы сами не можем переработать? Были хорошие морозы, можно проехать в лесу в любую точку, собрать эту древесину, переработать. Даже на какую-то необрезную доску. Она сегодня нужна населению. Мы можем предложить населению совсем низкую цену, она нужна сельскому хозяйству. Всем нужна. А если эту доску обрезать, то ценность возрастает неимоверно. И вдруг правительство выступило с предложением продлить действие экспортных квот на лес. То есть продлить разрешение на вывоз необработанного леса. Почему ставится вопрос о продаже его за рубеж, когда отдельные деревообрабатывающие предприятия не загружены?

В Беларуси завершается модернизация деревообрабатывающей отрасли, поэтому все объемы заготавливаемой древесины будут отправлять на глубокую переработку. До 1 мая в лесу должен быть наведен идеальный порядок и все лесосеки, поврежденные прошлогодним ураганом, засажены новыми деревьями.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко: почему ставится вопрос о продаже леса за рубеж, когда отдельные деревообрабатывающие предприятия не загружены?

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