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Александр Лукашенко подарил космонавту Новицкому издание о Дворце Независимости с автографом

16.08.2017 - 15:31

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 16 августа встретился с летчиком-космонавтом уроженцем Беларуси Олегом Новицким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теплое общение касалось различных тем. Как на борту МКС удается находить общий язык с иностранцами? Готовится ли еще лететь в космос наш земляк и какие планы у него на ближайшее время? Президент назвал Олега Новицкого настоящим человеком с белорусским сердцем и подарил космонавту уникальный экземпляр книги с автографом.

Это образец издания о Дворце Независимости, который утверждал Александр Лукашенко лично.

Александр Лукашенко подарил космонавту Новицкому издание о Дворце Независимости с автографом

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