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Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии предпринимательства»

23.11.2017 - 17:02

Новости Беларуси. Важная новость для деловой среды. Глава государства подписал ключевой из пакета документов по улучшению бизнес-климата в Беларуси – декрет «О развитии предпринимательства». Его уже назвали беспрецедентным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итак, контроль со стороны государства и вмешательство должностных лиц в работу сводится к минимуму, но ответственности никто не снимает. Прозрачная деятельность – на совести бизнеса.

Документ также вводит уведомительный порядок осуществления наиболее распространенных видов экономической деятельности. Это туризм, бытовые и социальные услуги, а также ряд других. В этих сферах сосредоточено около 95% белорусов, занятых в своем деле. Кроме этого, сокращены общие санитарно-эпидемиологические и требования пожарной безопасности. Декретом максимально упраздняются административные барьеры, связанные с наличием сложных и длительных процедур, получением большого количества справок, согласований и другой разрешительной документации.

Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей:
После подписания документов, особенно декрета Президента, понадобиться приблизительно около полугода, чтобы организовать его исполнение в соответствии с законодательными актами. Главная зада в непростые экономические времена – снизить издержки бизнеса за счет упрощения бизнес-администрирования со стороны государства в пользу бизнесменов.

Тем временем декрет устанавливает административную ответственность руководителя за обеспечение нормальной работы предприятия. В частности, внушительный штраф предусмотрен за непринятые меры по надлежащей организации деятельности предприятия. Декрет призван придать необходимый импульс развитию предпринимательской инициативы, стимулировать деловую активность граждан и в целом улучшить инвестиционный климат в стране. В бизнес-кругах его уже называют беспрецедентным.

Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии предпринимательства»

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