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Александр Лукашенко подписал указ о предоставлении жилья в лизинг

07.04.2017 - 09:41

Новости Беларуси. В Беларуси сформированы правовые условия для предоставления жилых домов и квартир в лизинг. Соответствующий указ накануне подписал Александр Лукашенко.

Так, прежде всего документ направлен на защиту граждан. В частности, за тем, кто заключил договор лизинга, сохраняется право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Также указ повышает требования к компаниям, которые предоставляют такие финансовые услуги, что намного снижает риски. Ожидается, документ активизирует рынок недвижимости и повысит доступность жилья для каждого белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал указ о предоставлении жилья в лизинг

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