Александр Лукашенко: помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия
Новости Беларуси. Сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может помешать ни одна пандемия. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи со своими азербайджанским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
13 апреля лидеры общались в неформальной обстановке более пяти часов. Большую часть времени обсуждали международную повестку, сегодня внимание двусторонним отношениям. Как отметили Президенты, на уровне и политического, и экономического взаимодействия у нас полное взаимопонимание. Подтверждение тому – рекордный, почти полумиллиардный товарооборот за 2020-й, пандемийный год. Во время переговоров решили не снижать темп и активнее работать над промышленной кооперацией.
Кроме того, Президент Азербайджана рассчитывает на помощь белорусов в восстановлении инфраструктуры в Нагорном Карабахе. В свою очередь наш Президент предложил углубить сотрудничество в поставках углеводородного сырья. В 2021 году Беларусь импортирует миллион тонн нефти из Азербайджана.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас блестящие отношения. И я этим всегда горжусь. Мы восстановили самые теплые отношения со времен Советского Союза по всем направлениям. И я вам очень благодарен, особенно за поддержку и в трудные времена, да и сейчас по поставкам углеводородного сырья для Беларуси. Нам, может быть, – вот я сегодня утром подумал – следует где-то рассмотреть вопрос углубления наших отношений именно в этой сфере, очень, конечно, тонкой, щепетильной, в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических, политических событий. Тем не менее нет нерешаемых вопросов. Спасибо вам за то, что вы нашли время для того, чтобы обсудить эти вопросы, несмотря на довольно напряженное время для Азербайджана.
Ильхам Алиев, Президент Азербайджана:
У нас отношения совершенно свободные от всяких проблем. Наши регулярные контакты позволяют просто подводить итог сделанному, намечать следующие шаги и двигаться вперед как два друга, партнера. Еще раз добро пожаловать и рад вас снова видеть в Баку.
Переговоры в президентском дворце «Загульба» недалеко от Баку продолжаются. К Президентам присоединились участники делегаций, чтобы детально обсудить все наработки и перспективные проекты. Ожидается, что по итогам встречи будет подписан ряд документов.
Машиностроение, поставки нефти и новый проект. В каких сферах сотрудничают Беларусь и Азербайджан?
Новости Беларуси. Беларусь в 2021 году планирует закупить у Азербайджана миллион тонн нефти. Об этом рассказал 13 апреля наш посол в Азербайджане. По словам Андрея Равкова, поставки идут равномерно. И даже сейчас в пути танкер и 90 тысяч тонн сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впрочем, не только нефтяной вопрос связывает два государства. Кристина Федорович – о других важных составляющих.
Кристина Федорович, корреспондент:
2 787 километров – Минск – Баку. Хотя этот тот случай, когда границы действительно стираются. Промышленность, сельское хозяйство, наука, образование и не только – фундамент сотрудничества двух стран крепок. Дружба Беларуси и Азербайджана выходит за рамки политики, потому что теплые, крепкие отношения между нашими народами.
Чтобы затронуть все нити, связывающие два государства в единый клубок, сюжета точно не хватит. Но все же по некоторым соединяющим мостикам мы пройтись успеем.
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Один из успешных опытов двух стран – машиностроение, локомотив развития в экономике. На Гянджинском автомобильном заводе уже собрано свыше 12 тысяч тракторов BELARUS. С конвейера сошло и более 4 000 автомобилей и прицепов МАЗ. И на достигнутом не останавливаются.
Яркий пример. Пандемия нанесла серьезный удар по мировой экономике, прочные торговые связи между странами пошатнулись. Но Беларуси и Азербайджану удалось сохранить уровень взаимной торговли. В 2020 году товарооборот между нашими странами приблизился к полумиллиарду долларов. Азербайджан вошел в топ-15 крупнейших торговых партнеров Беларуси.
У нас в руках информация, которой в СМИ еще не было. На кону новый совместный проект Азербайджана и Беларуси.
Создание крупного животноводческого комплекса. Что известно о новом проекте Азербайджана и Беларуси?
К слову, о поддержке – на международной арене – уже традиционной. Еще Азербайджан подставил Беларуси плечо в непростом нефтяном вопросе, когда наша страна искала альтернативу российскому сырью.
«На этот год запланирован 1 миллион тонн». Андрей Равков о поставках нефти из Азербайджана
Теплые отношения Беларуси и Азербайджана уж точно выходят за рамки одной лишь политики. Надпись на этикетке «Сделано в Азербайджане» уже хорошо знакома белорусам. Как, впрочем, и обратная ситуация.
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Дружба народов с годами все крепче. И один из ключевых факторов – частые личные встречи глав государств. Наш Президент в предыдущий раз посещал Баку в 2016-м, Ильхам Алиев с ответным визитом был в Минске в 2018 году. Сегодня страны связывают тесные политические и экономические контакты во многом благодаря именно личной дружбе президентов. Конечно, не исключение и этот визит. Программа насыщенная. Ну а что до итогов – о них пока говорить рано.