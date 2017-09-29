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Александр Лукашенко поручил активизировать усилия на осенне-полевых работах при посещении Клецкого района

29.09.2017 - 14:15

Новости Беларуси. Активизировать усилия на осенне-полевых работах – такую задачу 29 сентября перед аграриями поставил Александр Лукашенко при посещении Клецкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время завершается жатва зерновых и зарнобобовых, продолжается уборка овощей, картофеля и кукурузы. Кроме того, в разгаре и сев озимых. Его планируют завершить уже к 4 октября. Есть с этим определенные сложности в Витебской области. Между тем, крайне важно соблюдать сроки работ. Александр Лукашенко поручил вовремя завершить сев в северном регионе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Во вторник ты мне докладываешь зайцем о том, что у тебя посевная компания завершена. Любыми судьбами Витебскую область надо посеять на этой неделе. Нечего лезть туда, в октябрь. Не успели, значит, нечего сеять. Будем траву сеять тогда. А то мы сейчас посеем, отчитаемся, что мы посеяли зерновые.

Глава государства посетил одно из хозяйств Клецкого района – «Кухчицы». Ознакомился с организацией сева озимой тритикале, уборки сахарной свеклы, кукурузы и сорго на силос.

Сорго относится к травянистым растениям. В последнее время эта культура все шире используется в сельском хозяйстве страны, что обусловлено ее большей устойчивостью к засухам по сравнению с зерновыми и кукурузой. Сорго менее требовательно к плодородию почв и требует внесения меньшего количества удобрений.

Главе государства также доложили о выполнении поручений по обеспечению хранения картофеля и плодоовощной продукции.

Александр Лукашенко поручил активизировать усилия на осенне-полевых работах при посещении Клецкого района

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