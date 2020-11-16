Александр Лукашенко поручил определиться с новым механизмом уплаты дорожного сбора на уровне парламента и правительства
Новости Беларуси. Совершенствование взимания платы за допуск к дорожному движению обсуждается на совещании у Александра Лукашенко 16 ноября, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что по соответствующему вопросу до сих пор не выработано окончательное решение. Новые подходы к уплате дорожного сбора предполагалось рассмотреть на совещании.
«Сегодня мы не будем рассматривать никаких подходов к совершенствованию этого порядка, как и ряд вопросов, вытекающих из подобных тем», – подчеркнул Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на Президенте и его полномочиях. Как выход из этого – изменения в Конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия Президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо. Поэтому все вопросы, которые вы вынесли на сотне страниц Президенту, лежат в плоскости парламента и правительства. Вот давайте их и решайте, как в цивилизованном обществе: правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, видя дыры в бюджете, если они есть, с подачи МВД, КГБ, губернаторов, местных органов власти обсуждайте и дебатируйте в парламенте, на уровне законов принимайте решения и вносите закон для подписания Президенту. Поэтому я и сказал, что готов вас слушать (это очень важный вопрос), но принимать решение будете вы.
Президент напомнил, что цель взимания государственной пошлины за допуск транспортных средств к дорожному движению – привлечь всех пользователей дорог к финансированию их содержания. Общая протяженность дорожной сети в Беларуси достигает почти 90 тыс. км, а плотность – одна из самых высоких в СНГ.
Александр Лукашенко:
К слову, за последние 10 лет на ремонт и содержание дорог мы вбухали больше 10 миллиардов рублей. Но в отличие от соседних стран даже крупнейшие скоростные магистрали мы не сделали платными для белорусских легковушек.
В Беларуси зарегистрировано более 4,5 млн транспортных средств. Как отметил глава государства, в созданных условиях автомобилисты отлично понимают: чтобы ездить по хорошим дорогам, нужны деньги на их содержание.
Александр Лукашенко:
Как вы мне докладываете (правительство прежде всего), изучение общественного мнения также подтверждает, что необходимость участия в софинансировании ремонта и строительства дорог споров не вызывает. Их вызывает сам механизм уплаты.
Так называемый дорожный сбор действует в стране с 2014 года. По словам Александра Лукашенко, люди считают, что характер взимания этой пошлины не учитывает интенсивность использования транспортного средства, а значит, и частоту эксплуатации дорог. Иными словами, одинаково платит и тот, кто наматывает десятки тысяч километров в год, и пенсионер, который в сезон раз в неделю ездит на дачу.
Александр Лукашенко:
Поэтому нам предстоит определиться по ключевому вопросу: как обновить существующий порядок, сделав его справедливым, чтобы предложить людям понятный, комфортный и, насколько это возможно, незатратный способ участия в поддержании качества и развитии наших дорог. То есть мы можем загнуть такую цену, что люди просто платить не смогут. Поэтому понятно, что надо установить справедливый порядок. С другой стороны – чтобы человек, следуя этому справедливому критерию, мог что-то платить. Мы же не можем у человека отобрать половину его доходов или последние деньги.
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