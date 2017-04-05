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Александр Лукашенко поручил привести в порядок местные дороги за три-четыре года

05.04.2017 - 13:50

Новости Беларуси. Местные дороги – в порядок за три-четыре года, ответственные – губернаторы. 5 апреля глава государства поднял вопрос качества и ремонта магистралей районного масштаба и сельских дорог.

Белорусский лидер подчеркнул, что наши люди не привыкли перемещаться по плохим дорогам. И если автомагистрали в стране на должном уровне, то с состоянием дорог местного значения начинаются проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В течение трех-четырех лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. К концу этой пятилетки мы должны закончить ремонт и восстановление дорог. Технологий предостаточно, в том числе технологий, который мы с вами апробировали на практике. Надо иметь в виду, что дороги мы договорились делать с бетонным покрытием. Если это сегодня по-прежнему актуально и выгодно (по крайне мере, еще ни один специалист мне не доложил, что это не выгодно), значит, надо делать дороги максимально бетонным покрытием. Где это невозможно – значит, асфальт и бетон. Еще раз подчеркиваю: технологий достаточно. Четыре года на то, чтобы не просто изыскать какие-то средства, а чтобы четко определиться и привести в нормальное состояние дороги за те средства, которые будут выделены. Железный контроль – за губернаторами.

В Беларуси 71 тысяча километров дорог местного значения. По различным расчетам от 6 до 10 тысяч километров из них требуют неотложного ремонта. Автомобильный сбор, который поступает в дорожный фонд, компенсирует лишь мизерную часть расходов на содержание и строительство дорожного полотна.

Александр Лукашенко поручил привести в порядок местные дороги за три-четыре года

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