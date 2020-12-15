Александр Лукашенко посещает Могилёвскую областную клиническую больницу
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 15 декабря во время рабочей поездки в Могилев посещает областную клиническую больницу.
Как сообщает БЕЛТА, глава государства знакомится с работой медицинского учреждения, в том числе по оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией.
Как рассказал Александру Лукашенко главный врач больницы Анатолий Кулик, в учреждении работают около 1,5 тысячи сотрудников. Из 853 коек 350 выделены для больных коронавирусом. На сегодняшний день 108 коек свободны. «Последнюю неделю у нас остановка и уменьшение по заболеваемости», – сказал главврач.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На сегодняшний день особенность в том, что южные области нормально себя чувствуют. А Могилевская область – в середине. Выше, чем южные области, потому что она не переболела в первую волну.
Сейчас на территории больницы идет масштабное строительство – возводится кардиохирургический корпус. Его планируется сдать в ноябре 2021 года.
Посещение Могилевской областной клинической больницы продолжает серию поездок главы государства по региональным учреждениям здравоохранения, которые занимаются лечением ковидных пациентов.
В Турции введут непрерывный комендантский час с 31 декабря до 4 января
Почти 73 миллиона человек в мире заразились коронавирусом, более 1,6 миллиона – умерли. Больше всего случаев в США, Индии, Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Европе новый день принес новые ограничения в связи с пандемией. В Нидерландах ввели жесткий карантин. В течение пяти недель все магазины, за исключением продуктовых и товаров первой необходимости, будут закрыты.
Прекратят работу кинотеатры и музеи. Школы и университеты перейдут на дистанционное обучение.
Лондон между тем из-за роста числа заболевших переводят на третий, максимальный уровень ограничений. Рестораны и кафе смогут работать только на вынос. Жителям запретят приглашать гостей.
О дополнительных карантинных мерах объявили и в Украине. В новогодний праздник всем барам и ресторанам страны разрешат работать лишь до часа ночи 1 января.
А в Турции введут непрерывный комендантский час. Жители не смогут покидать свои дома с 21 часа 31 декабря до 5 часов утра 4 января.
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