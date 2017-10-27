новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко посещает с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты

27.10.2017 - 19:37

Новости Беларуси. Президент Беларуси с рабочим визитом посещает Объединенные Арабские Эмираты. Во время поездки запланированы переговоры с руководством ОАЭ, на которых обсудят состояние белорусско-эмиратского взаимодействия, реализацию прежних договоренностей и перспективные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе визита также ряд встреч с представителями власти и бизнес-кругов страны.

Отметим, за январь-август 2017 года экспорт Беларуси в ОАЭ превысил 44 миллиона долларов. Только за 6 месяцев 2017 года сумма прямых иностранных инвестиций из ОАЭ составила более 11 миллионов долларов. Уже сегодня стороны подписали кредитное соглашение между Банком развития Республики Беларусь и Фондом развития предпринимательства имени Халифы. Согласно документу, фонд предоставит банку около 25 миллионов долларов, которые будут направлены на развитие частной инициативы, инновации, региональные проекты и создание в Республике Беларусь новых рабочих мест.

Кроме того, учитывая дружеский характер взаимоотношений, со стороны руководства Объединенных Арабских Эмиратов получено приглашение в адрес Александра Лукашенко традиционно погостить несколько дней в ОАЭ.

Александр Лукашенко посещает с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

К 25-летию установления дипломатических отношений: Дни культуры ОАЭ проходят в Беларуси
К 25-летию установления дипломатических отношений: Дни культуры ОАЭ проходят в Беларуси
Мы полагаемся на урожай в Республике Беларусь: генсек Федерации торгово-промышленных палат ОАЭ
Мы полагаемся на урожай в Республике Беларусь: генсек Федерации торгово-промышленных палат ОАЭ
Министр образования Саудовской Аравии: Беларусь может стать одной из стран, в которой наши студенты смогут получать образование
Министр образования Саудовской Аравии: Беларусь может стать одной из стран, в которой наши студенты смогут получать образование
Судмедэксперты Беларуси и ОАЭ будут обмениваться опытом
Судмедэксперты Беларуси и ОАЭ будут обмениваться опытом
Беларусь и ОАЭ обсудили вопросы военно-технического сотрудничества
Беларусь и ОАЭ обсудили вопросы военно-технического сотрудничества
Министр иностранных дел ОАЭ: переговоры состоялись в духе сотрудничества
Министр иностранных дел ОАЭ: переговоры состоялись в духе сотрудничества
Изготовленные по спецзаказу танкотранспортеры МЗКТ тестируют в ОАЭ
Изготовленные по спецзаказу танкотранспортеры МЗКТ тестируют в ОАЭ
МИД Беларуси
Государственный министр по иностранным делам ОАЭ посетит 14 декабря Беларусь
Все новости по теме Беларусь-ОАЭ
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru