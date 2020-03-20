Александр Лукашенко, посещая «Адани»: для производства задействуйте белорусские предприятия
Новости Беларуси. Конкуренция и использование отечественной продукции – основа работы любого предприятия. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, посещая частное предприятие «Адани», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это крупнейший производитель медицинского оборудования и систем безопасности. Здесь налажен полный цикл процесса его создания: от идеи до сборки. «Адани» на рынке уже 30 лет, начинали с производства дозиметров. Сегодня линейка значительно шире, как и география поставок – 86 стран.
Основная специализация – техника медицинского назначения. Только в нашей стране комплексами «Адани» оснащены более 480 учреждений здравоохранения. Это в том числе и аппараты МРТ, они значительно дешевле зарубежных аналогов, но в качестве вовсе не уступают. Ежегодно ими пользуются не менее 4,5 миллионов белорусов.
Президенту рассказали, что сейчас прорабатывают вопрос сервисного обслуживания своей техники. В плюсе окажется вся система здравоохранения, поскольку простои оборудования будут минимальными, вдобавок не придется проводить многочисленные тендеры.
В последние годы «Адани» наращивает мощности. Сегодня здесь работает 700 человек, средняя зарплата по итогам 2019-го составила 2,5 тысячи рублей. В ближайшие несколько лет производство расширят, построят новый завод. Глава государства отметил, что готов содействовать развитию, если предприятие гарантирует, что в свое высокотехнологичное производство будет вовлекать белорусские компании. Выгода для страны – прежде всего.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо в равные условия ставить, не обижая никого, но надо выравнивать, чтобы была конкуренция соответствующая. Я вспоминаю (я же создавал эти зоны), какая главная была причина? Людей занять, ну и частники туда шли, иностранцы шли, разворачивали производства, поддерживали школы, ну и на экспорт.
Главное от экспорта – чтобы валюта поступала.
И желательно, чтобы эта валюта тратилась здесь, а не то что он ввез валюту сюда и вывез завтра. Как пока у нас работают в основном айтишники. Ну, это новое, их надо на ноги поставить.
Владимир Линев, генеральный директор предприятия «Адани»:
Нам самое главное было – получить землю и возможность построиться. Мое личное мнение: экономика не может развиваться за счет льгот.
Александр Лукашенко:
Правильно, но поддержка нужна.
Владимир Линев:
Поддержка нужна, особенно на этапе строительства...
Александр Лукашенко:
Слушай, вот по кольцевой дороге я ехал (мне уже противно смотреть), справа видел тканью обтянуто здание, большая площадь? МЧСовское. Оно что, не подойдет?
Владимир Линев:
Мне подойдет все. Вы видите, лучшие предприятия строятся на болоте или в гараже. Мы не претендуем ни на какие центральные места...
Александр Лукашенко:
Там место хорошее!
Владимир Линев:
Великолепно, согласимся.
Александр Лукашенко:
Я готов тебе отдать ту территорию, но для меня будет важным, чтобы ты для производства своего высокотехнологичного продукта задействовал белорусские предприятия.
С 2010 года «Адани» работает в свободной экономической зоне «Минск». Ее резиденты имеют ряд преференций. В частности, экспортно ориентированные предприятия освобождены от налога на прибыль до 2050 года. Президент отметил: важно, чтобы заработанная валюта оставалась в стране.
В целом же резиденты всех белорусских СЭЗ за 2019 год на 20% заплатили налогов больше, чем сумма выделенных им льгот.
Бизнес на тряпках. Почему предприятие по переработке текстиля в Кобрине закупается в Европе, а не в Беларуси
Новости Беларуси. Бизнес на том, что плохо висит. Под Кобрином перерабатывают до 7 000 тонн секонд-хенда в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предприятие превращает устаревшие вещи в тряпки для промышленных гигантов Европы. Среди заказчиков – мировые автомобильные и нефтяные производители.
Кристина Протосовицкая о новой жизни старых вещей.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В день здесь перерабатывают до 20 тонн тряпья, а в год наберется порядка 7 000. Голландия, Франция, Бельгия – товары секонд-хендов, которые оказались невостребованными у покупателей.
Что не продалось, что не вошло в виш-лист. После сортировки, выбраковки по десятку параметров – от цвета до формы – и обязательной дезинфекции тряпье попадает в тюках из Европы в Беларусь. Цена вопроса – 10-12 центов за килограмм.
Содержимое режут на лоскуты. Убирают лишнее – клепки и замки. В будущем они могут повредить не что-нибудь, а капот европейского автомобиля или деталь станка.
Татьяна Киреева, сотрудница предприятия по переработке текстиля:
Вот майка, трикотаж, она режется по швам. Вот это у нас рисунок, вот это белый трикотаж. Сортируется на два сорта.
Татьяна Киреева работает полтора десятка лет. С закрытыми глазами разрежет вещь точно по параметрам – 30 на 60. Говорит, коллектив немаленький – 120 человек. Работают на голландских станках с белорусскими двигателями. Ветошь приобретает коммерческий вид уже в цеху упаковки.
Такое в Европе продается на заправках. Любой водитель может прийти, купить и положить в машину. Удобно вытирать фары, стекла.
Как салфетница для небольших голландских автомастерских. По 300-600 килограммов автомобильным гигантам и крупным промышленным предприятиям – от норвежской нефтедобычи до немецкого станкостроения. Цена тряпок зависит не только от объема, но и от цвета: белые дороже.
Денис Конорев, директор предприятия по переработке текстиля:
Мы работаем исключительно на европейский рынок. Все, что мы ввозим из Европы, мы обязаны вывезти в Европу, такие таможенные правила.
Вы представьте завод Volkswagen, там работает 60 тысяч человек. Сколько там станков? И каждый станок нуждается в уходе. Самое дешевое и практичное – ветошь из одежды.
Карта поставок – от Норвегии до Польши. Схема: привез, переработал, увез. Все вернется в Европу до грамма. Так почему же не местное сырье? Денис Конорев отвечает: качество и подход к сортировке. Белорусы просто-напросто не принесут столько, чтобы строить бизнес.
Денис Конорев:
В Европе все это развито. Все начинается с обычных людей, которые сами сознательно несут свои вещи в пункты сбора. Если у нас организуют такие же пункты сбора и сортировочные пункты, то вполне реально и у нас такое предприятие открыть.
Тем временем текстиль в коммунальных отходах белорусов составляет 100 тысяч тонн в год. Это почти в 14 раз больше, чем понадобилось бы, чтобы загрузить мощности такого предприятия. Добавим «неходовой товар» секонд-хендов – в одном Кобрине их наберется с десяток. Вторая жизнь вещей, как оказалось, может быть куда прибыльнее «на тряпках». Правда, пока европейцев.