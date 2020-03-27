Александр Лукашенко, посещая «Белгипс»: «Пустотой занимались, тратили огромные деньги»
Новости Беларуси. Использовать экономные подходы и оптимизировать нормы. Александр Лукашенко посетил предприятие «Белгипс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его мнению, в ближайшее время, а точнее после выборов, нужно пересмотреть подходы к строительству. Нормы не должны быть избыточными. Но при этом не должна пострадать безопасность людей.
Предприятие «Белгипс» единственное в стране производит строительные материалы из гипса. Здесь выпускают несколько видов продукции.
Президенту доложили о выполнении поручений по развитию производства строительных материалов в Беларуси и реализации инвестиционных проектов в этой сфере.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я поручил, чтобы в течение определенного времени всю нормативно-правовую базу – от инструкций до законов – перелопатили и перешли на европейские стандарты. Слушайте, европейцы – не дураки: строят легко, просто. Вот, пожалуйста – навес. Ну, наверное, европейский стандарт. Все очень просто. Нет, у нас вместо легких конструкций балки, железобетон. Закрыть, перекрыть… И все это было занормировано, все это было в законах.
Пустотой занимались, тратили огромные деньги. Тогда была поставлена задача (наверное, лет 10-12 назад) пересмотреть все законодательство и перейти на лучшие мировые стандарты, чтобы проще было застройщикам, чтобы проще было арендаторам, арендодателям и строителям в том числе. Надо вернуться серьезно к этому вопросу, и не дай бог министерство и Кухарев не смогут нам ответить хоть на один вопрос в плане устранения всяких барьеров, препятствий в строительной отрасли.
Много сделано, я не спорю. Но жалуются, что еще есть ненужные проблемы, которые мы искусственно создаем. Надо раскрепостить людей. Там, где нужно, где угроза жизни человеку, где дети и прочее, жилье, надо строить безопасно. Надо строить и контролировать. Везде это должно быть. Но излишеств быть не должно.
Александр Лукашенко ознакомился с результатами работы предприятия, особенностями производства строительных материалов из гипса. Ранее производство располагалось в Минске, но в 2019 году переехало на новую площадку – в агрогородок Гатово. На старом месте «Белгипс» хочет построить жилой квартал. Здесь получат арендные квартиры и сотрудники предприятия.
Александр Лукашенко: «Выживать надо, как будто ты один в мире»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 27 марта посетил ОАО «Белгипс». Президенту доложили о выполнении поручений по развитию производства строительных материалов в Беларуси, а также о том, как реализуются инвестиционные проекты в этой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, посещая «Белгипс»: «Пустотой занимались, тратили огромные деньги»
Кроме того, у главы государства поинтересовались влиянием COVID-19 на мировую экономику. Президент разложил все по полочкам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Помните: никто ниоткуда ничего нам не даст. Путин объявил неделю выходных. Но у них примерно 550 миллиардов золотовалютных резервов в Центробанке и примерно 120 миллиардов – Фонд национального благосостояния. И потом, кто там сегодня на выходных? Труба-то работает, нефть качается все равно, газ качается. Пусть дешевле в два раза, но качается. А обратно идет валюта. У нас это есть? У нас этого нет.
Друг познается в беде. Все быстренько закрылись. На что я вас всегда ориентировал? Выживать надо, как будто ты один в мире. А если будет лучше, это будет вдобавок. Вот оно так и произошло. Закрылись, а все друзьями рядились, все у нас в друзьях ходили. Я всегда имел в виду, что рассчитывать надо на себя, если мы хотим быть суверенными и независимыми.
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