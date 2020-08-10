Александр Лукашенко, посещая БНБК: «Это совершенно новое производство»
Новости Беларуси. Политика должна быть одна – люди. Александр Лукашенко 10 августа посетил новый высокотехнологичный агропромышленный комплекс в Пуховичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь близится к завершению строительство полного цикла производств по переработке зерна и получению ценных аминокислот. Президенту показали объекты, которые готовы запустить уже в начале 2021 года. В мире всего 4 подобных предприятия.
Аминокислоты Белорусской биотехнологической корпорации будут производить из отечественного сырья. В нём уже проявили заинтересованность зарубежные компании. Так, заключены уже первые контракты с Норвегией и Бельгией.
Напомним, проект реализован при поддержке китайской стороны. На строительство комплекса Поднебесная направила более 600 млн долларов.
К слову, во время визита на БНБК главе государства преподнесли символичный подарок: китайскую вазу, наполненную белорусским зерном.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это больше, чем космос. Космосом мы с советских времен занимаемся, а это совершенно новое производство, и сырье наше – 700 тысяч тонн зерна сегодня готова покупать БНБК по мировым ценам. Цены у них выше, чем мы крестьянам платим. Что еще надо? Словом, это сильнейший локомотив агропромышленного производства. И не только агропромышленного. Не надо забывать, что они здесь и целый институт создали, они будут здесь биотехнологии разрабатывать (штаммы и прочее) и двигать прозводство. Не было бы решения Си Цзиньпина, не было бы этого производства. Это подарок китайского народа и лично этого человека, который только что меня первым поздравил с нашей с вами победой.
Александр Лукашенко: «Нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал – майдана не будет, как бы кому-то этого не хотелось»
Александр Лукашенко: «Нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал – майдана не будет, как бы кому-то этого не хотелось»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 августа посетил новый высокотехнологичный агропромышленный комплекс в Пуховичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, посещая БНБК: «Это совершенно новое производство»
Президент пообщался с журналистами. Глава государства признался, что эта ночь выдалась неспокойной. Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг несанкционированных уличных акций и в очередной раз подчеркнул, что ответ на такие действия будет жёстким.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Видели, что может быть. Конечно, это не то, что хотелось. Хотелось, как я говорил, разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску. Конечно, это у них не получилось. Где-то, может, и мы допустили какие-то ошибки, где-то были промахи. Я тоже честно признавался, что мы еще не все знаем, чего они хотят.
Сегодня буквально по одному нюансу (вот мне утром доложили), по одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов – Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом. Они продолжают наседать, они продолжают от них требовать: выводите людей на улицу и, цитата, ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти.
То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства добровольно при 80% голосов должен передать им власть. Это оттуда идут команды.
Надо отдать должное местным нашим – они возмущены до предела и говорят: да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры. Те сейчас то ли запрещают им вести эти переговоры. В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели, кто должен осесть, и тоже начинают дергать за ниточки.
Нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал – майдана не будет, как бы кому-то этого не хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. А родителям (третий раз говорю) посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Чтобы не ахали, не охали. Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, переломы ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный.