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Александр Лукашенко посетит Слуцкий район с рабочей поездкой 6 октября

06.10.2017 - 11:58

Новости Беларуси. Главе государства доложат о социально-экономическом развитии региона и производственно-экономическом состоянии совхоза «Рачковичи», который находится в структуре БЖД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После Александр Лукашенко ознакомится с работой республиканского семинара по технологиям ремонта и восстановления автомобильных дорог местного назначения.

Президента подробно проинформируют о состоянии дорожной сети, перспективах ее модернизации и развития, ресурсосберегающих технологиях и материалах, применяемых при устройстве местных дорог.

Александр Лукашенко посетит Слуцкий район с рабочей поездкой 6 октября

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