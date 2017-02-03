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Александр Лукашенко: повышение зарплаты госслужащим только с сокращением аппарата за счет ликвидации лишних функций

03.02.2017 - 12:16

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко связывает возможное повышение зарплаты госслужащим с сокращением аппарата за счет ликвидации лишних функций. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается госструктур, они же нищие у нас. Госслужащие у нас нищие, и вы с этим согласитесь. Но я им сказал: пока не уберете лишние функции и в связи с этим не сократите аппарат - никакого повышения зарплаты. Даже если мне это будет грозить, как вы часто говорите, внутри у команды Лукашенко зреет какой-то переворот, они скоро его скинут. Пусть лучше скинут, но если я в этом убежден и вижу, что не только я, но и вы с этим согласны, я все равно этого добьюсь. Разница в сроках.

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