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Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости

03.07.2017 - 09:07

Новости Беларуси. С праздником соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За последние годы многое изменилось: и страна, и живущие в ней люди. Неизменным осталось желание каждого из нас жить в свободном и мирном государстве. Сегодня с полным правом можно утверждать: Беларусь XXI векастабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития. В нашей стране царят мир и порядок. Белорусский народ един, а объединяет его главноезабота об укреплении Отчизны и добросовестный труд ради достижения этой цели.

Глава государства пожелал соотечественникам здоровья, счастья и благополучия.

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости

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