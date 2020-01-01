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Новый год
Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2020 годом. Новогоднее обращение Президента
01.01.2020 - 00:00
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Александр Лукашенко
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