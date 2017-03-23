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Александр Лукашенко поздравил Мамнуна Хусейна и Наваза Шарифа с Днем Пакистана

23.03.2017 - 10:42

Новости Беларуси. Беларусь дорожит традиционно дружественными отношениями с Пакистаном. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко президенту и премьер-министру этой Исламской Республики по случаю Дня Пакистана.

Глава государства отметил, что благодаря совместным усилиям отношения плодотворно развиваются и служат прочным фундаментом для роста благосостояния народов обеих стран.

Отметим, политические и экономические связи Беларуси и Пакистана стали укрепляться в последнее время. После открытия нашего посольства в Исламабаде наметилась хорошая динамика в торговле.

А во время визита Александра Лукашенко в Пакистан в октябре прошлого года стороны договорились к 2020 году довести товарооборот до миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Мамнуна Хусейна и Наваза Шарифа с Днем Пакистана

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