новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко поздравил Мамнуна Хусейна с 70-й годовщиной Дня Независимости Пакистана

14.08.2017 - 16:50

Новости Пакистана. 70-летие независимости отмечают 14 августа в Пакистане. Торжества начались с праздничного салюта в столице страны и четырех административных центрах провинций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исламабаде прошла церемония поднятия государственного флага, в которой приняли участие глава государства, премьер-министр, а также находящийся с визитом в городе вице-премьер Китая. Ряду граждан президент вручил особые государственные награды.

С 70-й годовщиной Дня Независимости Пакистана Президента Исламской Республики Мамнуна Хусейна и народ этой страны поздравил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил Мамнуна Хусейна с 70-й годовщиной Дня Независимости Пакистана

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Пакистан может взять на вооружение белорусские технологии в сельском хозяйстве
Пакистан может взять на вооружение белорусские технологии в сельском хозяйстве
Наваз Шариф, премьер-министр Пакистана
Наваз Шариф – на встрече с Александром Лукашенко: вы являетесь фундаментом отношений Беларуси и Пакистана
Владимир Андрейченко проведет переговоры с президентом и премьер-министром Пакистана
Владимир Андрейченко проведет переговоры с президентом и премьер-министром Пакистана
Парламентская делегация Беларуси посещает Пакистан
Парламентская делегация Беларуси посещает Пакистан
Хороший шанс для договоренностей. Белорусско-пакистанский бизнес-форум проходит в Минске
Хороший шанс для договоренностей. Белорусско-пакистанский бизнес-форум проходит в Минске
Александр Лукашенко поздравил Мамнуна Хусейна и Наваза Шарифа с Днем Пакистана
Александр Лукашенко поздравил Мамнуна Хусейна и Наваза Шарифа с Днем Пакистана
Беларусь обменяется с Пакистаном генетическими образцами плодовых и ягодных культур
Беларусь обменяется с Пакистаном генетическими образцами плодовых и ягодных культур
Поставки на 2 миллиона долларов: планы белорусско-пакистанского сотрудничества на 2017 год
Поставки на 2 миллиона долларов: планы белорусско-пакистанского сотрудничества на 2017 год
Все новости по теме Беларусь-Пакистан
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru