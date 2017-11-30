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Александр Лукашенко поздравил Надежду Скардино с завоеванием золотой медали на первом этапе Кубка мира по биатлону

30.11.2017 - 09:43

Новости Беларуси. Радостная новость накануне пришла из шведского Эстерсунда. В белорусской копилке – первое золото нынешнего сезона Кубка мира по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Скардино стала победительницей первого этапа. Это ее первая победа на мировых первенствах. С завоеванием золотой медали спортсменку поздравил президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал Надежде Скардино, ее коллегам по сборной и тренерскому штабу здоровья, удачи и новых побед.

Надежда Скардино: «Победа – это подарок не только мне, но и маме» (читать далее).

Надежда Скардино. Источник фото: vk.com/bybiathlon

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