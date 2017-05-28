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Александр Лукашенко поздравил с Днем пограничника командование, личный состав и ветеранов службы

28.05.2017 - 16:52

Новости Беларуси. То, что пограничники надежно обеспечивают неприкосновенность границ нашего государства, отметил в поздравлении в честь праздника Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращаясь к командованию, личному составу и ветеранам органов пограничной службы, Александр Лукашенко подчеркнул:

Находясь в боевом дозоре, пограничники пресекают каналы нелегальной миграции и контрабанды, противодействуют распространению международного терроризма. Выполнению этих задач способствует дальнейшее развитие пограничной инфраструктуры, совершенствование ее технической оснащенности, повышение уровня профессиональной подготовки.

Александр Лукашенко поздравил с Днем пограничника командование, личный состав и ветеранов службы

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