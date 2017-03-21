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Александр Лукашенко поздравил с днем рождения митрополита Филарета

21.03.2017 - 10:44

Новости Беларуси. Митрополит Филарет, почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси отмечает 21 марта день рождения. В нашей стране его знают как человека глубокой веры. Более тридцати лет Владыка посвятил служению церкви в Беларуси.

Митрополит Филарет – обладатель высоких наград и ученых степеней, его считают одним из авторитетнейших богословов Русской православной церкви.

Поздравление почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Многие годы Вы посвятили укреплению в обществе высоких моральных идеалов, подлинного гуманизма и нравственности. Неустанно направляли свои силы на сохранение мира и согласия в нашей стране, утверждение христианских ценностей, возрождение и приумножение православных традиций.

Александр Лукашенко поздравил с днем рождения митрополита Филарета

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