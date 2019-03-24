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Александр Лукашенко поздравил с профессиональным праздником работников бытового обслуживания и ЖКХ

24.03.2019 - 15:01

Новости Беларуси. Более 3000 рабочих мест создано в Минске в сфере бытового обслуживания (это данные за 2018 год), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно бытовые услуги востребованы у людей. Как отмечают эксперты, для развития этой сферы в нашей стране созданы хорошие условия. Об этом говорит и тот факт, что в прошлом году в Беларуси открылось около 3000 таких объектов. Из них большинство – частные компании.

Сегодня сотрудники этой сферы отмечают свой профессиональный праздник. Поздравления направил глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отрасль, в которой вы трудитесь, является важнейшим сектором экономики, обеспечивающим решение приоритетных социальных задач, направленных на повышение качества жизни населения. Убежден, что достойный уровень обслуживания курируемых вами объектов, своевременное и качественное оказание услуг‚ искреннее стремление сделать каждый уголок Беларуси красивым и функциональным всегда будут оправдывать самые высокие ожидания.

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