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Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

15.06.2017 - 10:51

Новости Беларуси. Наша личная дружба и дружба наших стран крепка и «всепогодна». Такие слова адресовал Президент Беларуси Председателю КНР Си Цзиньпину. Лидер Китая отмечает день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Под мудрым руководством Си Цзиньпина Китайская Народная Республика уверенно идет к осуществлению «китайской мечты» о возрождении нации, формирует новый облик великой державы. Этому способствует предложенная не только Китаю, но и всему миру концепция совместного развития «Один пояс и один путь».

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

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